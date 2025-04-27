11.7 مليار درهم سوق المياه المعبأة في الإمارات 2033

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة «IMARC» أن قيمة سوق المياه المعبأة في الإمارات بلغت 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) في 2024، متوقعاً أن يصل السوق إلى 3.2 مليارات دولار (11.7 مليار درهم) بحلول 2033، بنمو سنوي مركب 8.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2033.

وشمل التقرير الذي حمل عنوان «حجم سوق المياه المعبأة في الإمارات، الحصة السوقية، الاتجاهات والتوقعات حسب نوع المنتج وقناة التوزيع والمنطقة 2025 - 2033»، تحليلات شاملة لأداء هذا القطاع، بما يشمل الحصة السوقية والنمو والاتجاهات والرؤى الإقليمية.

وأكد التقرير أن سوق المياه المعبأة في الإمارات يشهد تحولات ديناميكية مدفوعة بزيادة وعي المستهلكين بالصحة والعافي.

وفي الوقت نفسه، يسهم نمو التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي في تعزيز سهولة الوصول إلى المياه المعبأة، من خلال خطط الاشتراك وخدمات التوصيل عبر الإنترنت، لاسيما في دبي وأبوظبي.