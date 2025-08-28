«أديا» يستثمر 1.5 مليار دولار في «جي إل بي»

أعلنت شركة «جي إل بي» GLP، المتخصصة في الخدمات اللوجستية العالمية والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة، حصولها على استثمار بـ1.5 مليار دولار من إحدى الشركات التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، لدعم مرحلة نموها المقبلة.

ويشمل الاتفاق ضخ رأس مال أولي بقيمة 500 مليون دولار. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الأموال ستُستخدم لتعزيز وجود شركة جي.إل.بي التي تتخذ من سنغافورة مقراً في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.

وقال مصدر مطلع إنه سيتم استثمار باقي رأس المال في الأشهر المقبلة.

يُذكر أن مجموعة «جي إل بي»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، لها عمليات في جميع أنحاء البرازيل، والصين، وأوروبا، والهند، واليابان، والولايات المتحدة، وفيتنام، وتدير أصولاً بنحو 80 مليار دولار من خلال وحدتها لإدارة الأصول «جي إل بي كابيتال بارتنرز».

وزادت الاستثمارات في مراكز البيانات على وجه الخصوص، مدفوعة بإمكانات النمو العالية والطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وسبق أن استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار في صناديق جي.إل.بي.