«أراضي دبي» تُطلق مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقاريّة» بدءاً من الهند

في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «Q4 Consultants» ومجموعة «IIFL»، مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقارية» في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير الإمارات لدى الهند، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال.

روابط استثمارية

تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجيّة دبي للترويج العقاري «Real Estate i»، والتي تقودها الدائرة على مدار العام في عدد من المدن حول العالم لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الروابط الاستثمارية مع أبرز الأسواق العالمية، بما في ذلك الهند التي تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدبي في مجال الاستثمار العقاري.

وضم وفد الدائرة كلاً من ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، وخليفة الزريم السويدي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لأراضي دبي، ومحمد يحيى، مدير إدارة التصرفات العقارية. وقد تمّ تقديم عرض شامل عن مشهد الاستثمار العقاري في دبي والفرص الواعدة، والمزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة استثمارية استثنائية.

واستعرض الوفد خلال الفعالية عدة محاور استراتيجية شملت التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، والمبادرات المشتركة التي تسهم في دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى ترسيخ موقع الإمارة بين أفضل ثلاث مدن في مجال الاستثمارات العقارية على مستوى العالم، عبر بيئة استثمارية قائمة على الشفافية، والكفاءة، والتكنولوجيا. وقد ساهمت هذه الرؤية في تحقيق قفزات نوعية ما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري الدولي بالمنظومة العقارية في الإمارة.

كما ركزت الدائرة على مبادرات التحول الرقمي الرائدة، ومنها مشروع الترميز العقاري الذي يجعل من دبي أول جهة على مستوى المنطقة تعتمد تقنيات البلوك تشين في تسجيل الملكية، إلى جانب تطوير مؤشر الإيجارات الذكي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفعالية «هي الريادة»، والمنصات الرقمية المتكاملة مثل تطبيق «دبي ريست»، والعديد من الخدمات الذكية، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتعزيز كفاءة وسرعة المعاملات العقارية.

وقالت ماجدة علي راشد: «تواصل أراضي دبي تعزيز حضورها العالمي عبر إطلاق فعالية «دبي كونكت وجهتك العقارية» في نيودلهي في الهند، لفتح آفاقٍ جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع العقاري بين دبي والهند، واستعراض المنظومة العقارية الرائدة التي طورتها دبي، بما في ذلك التشريعات الشفافة والخدمات الرقمية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، إلى جانب الرؤى المستقبلية والمبادرات التي تعكس رؤية دبي كعاصمةٍ عالمية للابتكار العقاري».

وأضافت: «نالت فعالية «هي الريادة»، التي نظمتها أراضي دبي مؤخراً، إعجاباً كبيراً من الجانب الهندي، ما دفع إلى دعوة الدائرة للمشاركة في تكريم السيدات الرائدات في قطاع العقارات في الهند خلال فعالية «دبي كونكت وجهتك العقارية»، تقديراً لدور المرأة في تنمية السوق العقاري».

كما أكد ماجد المري على أن مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقارية – الهند» تمثل أكثر من مجرد فعالية ترويجية، بل هي امتداد لجسر اقتصادي حيوي يربط بين سوقين عالميين نابضين بالحياة.

وأضاف: جاءت زيارتنا لتؤكد مجدداً على جاهزية دبي الكاملة لاستقطاب المستثمرين الدوليين، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي جاذب للاستثمارات العقارية، من خلال إبراز مقوماتها التنافسية واستكشاف فرص تعاون جديدة. كما نسعى للاستفادة من التجربة الهندية المتقدمة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين ورواد الأعمال في السوق الهندي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي هذه المبادرة في سياق دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، وتحقيق نمو مستدام يقوده الابتكار والتقنيات المستقبلية. كما تسعى الدائرة، من خلال هذه الفعاليات، إلى فتح قنوات جديدة للتعاون الدولي، وترسيخ مكانة دبي بوابة عالمية للاستثمار، ونموذجاً يُحتذى به في كفاءة الخدمات العقارية واستدامة النمو الحضري.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند تمثل أكبر قاعدة للمستثمرين الأجانب في سوق دبي العقاري، من حيث عدد المستثمرين وقيمة الاستثمارات، ما يعزز أهمية توثيق الشراكة الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا السوقين.