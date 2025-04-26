إطلاق مشروع «هينج ريزيدنسز» في جزيرة السعديات بـ 500 مليون درهم

أطلقت «نورد للتطوير العقاري»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جولدفيلد القابضة»، مشروع «هينج ريزيدنسز» بقيمة 500 مليون درهم في جزيرة السعديات بأبوظبي. يأتي هذا المشروع، بالتعاون مع شركة «هينج» الإيطالية العريقة، ليمثل أول دخول لها إلى سوق العقارات في أبوظبي، ومن المقرر أن يشكل إضافة نوعية إلى مشهد العقارات الفاخرة في العاصمة.

ويقع المشروع في قلب منطقة المارينا بجزيرة السعديات، وعلى بُعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة أبوظبي، وعلى مقربة من المنطقة الثقافية في السعديات، وجامعة نيويورك أبوظبي. ويضم المشروع 166 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقتين بطابقين «دوبلكس»، بمساحة بناء إجمالية تزيد على 400,000 قدم مربعة.

وقال ماهر رحبي المدير التنفيذي لشركة «نورد للتطوير العقاري»: تعد جزيرة السعديات المركز الثقافي لأبوظبي، ومن خلال شراكتنا مع «هينج» المتميزة في عالم تصميم الأثاث، نقدم مشروعاً فريداً، يعكس حيوية الجزيرة، ويتلاءم مع مكانتها الثقافية، وهندستها المعمارية، وطموحها العالمي.

وأضاف: «تمثل هذه الخطوة، بداية رحلتنا المرتكزة على رؤية استراتيجية متفردة، وتصاميم استثنائية تلبّي احتياجات السكان. ونعمل من خلال هذا المشروع على تقديم رسالة واضحة حول قيمة الإبداع، وجودة الحرفة اليدوية في كل التفاصيل. كما أنّنا لا نركّز على الكمّ في نهجنا، بل نسعى لإنشاء مشاريع تترك انطباعاً لا يُنسى، وتوفر قيمة طويلة الأجل».

وأكد رحبي التزام «نورد» بالاستثمار في مشاريع مستقبلية، تسهم في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية والحضرية طويلة الأجل، صُممت للمساهمة في دعم أجندة النمو المستدام للإمارة، وتعزيز الابتكار في قطاع العقارات، ولافتاً إلى سعي الشركة المتواصل للتوسّع، وتطوير مجتمعات هادفة، تجسّد طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتي تركز على المستقبل، وتعطي الأولوية للإنسان، وتعزز القدرة التنافسية عالمياً.

ويُمثّل الكشف عن مشروع «هينج ريزيدنسز»، الانطلاقة الرسمية لشركة «نورد للتطوير العقاري» في سوق الإمارات. وبدعم من مجموعة «جولدفيلد القابضة»، تنطلق «نورد» برؤية طويلة الأجل، ونهجٍ متفرد، يهدف إلى الارتقاء بمستوى الحياة العصرية. وتبلغ قيمة أصول الشركة الحالية 342 مليون درهم، في مختلف أنحاء أبوظبي، وتتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى نحو مليار درهم إماراتي، خلال السنوات الثلاث المقبلة.