13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في الربع الأول بنمو 31.9 %

بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول 2025 بنمو 31.9 %، مقارنة بنفس الفترة من 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24597 معاملة، بنمو 4.8 % مقارنة بنفس الفترة من 2024، والتي بلغت معاملاتها 23478 معاملة.

ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين. ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.

وأضاف، أن الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين. وقد كان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة.

وأشار إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.

ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في الشارقة خلال الربع الأول إلى 8123 معاملة، بنسبة نمو 32.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، والتي بلغ عددها 6146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليارات درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.

وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.

من جانب آخر، نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة الملتقى السنوي الثالث عشر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وذلك لتكريم شركائها الاستراتيجيين والمتعاونين معها وموظفيها المتميزين، وبالإضافة إلى كافة الداعمين لمبادراتها وفعالياتها وأنشطتها في الإمارة الباسمة.

وفي مستهل حفل التكريم رحب عبدالعزيز الشامسي بالحضور، مؤكداً أن التميّز لا يأتي صدفة، بل هو حصيلة إخلاص في العمل ورؤية واضحة لمستقبل مزدهر، وأن هذا التكريم يأتي في إطار تعزيز الشراكة المستدامة بين الدائرة وشركائها في سبيل خدمة القطاع العقاري بالشارقة.

وقال: «كان 2024 عاماً استثنائياً، ليس فقط في حجم التداولات والمعاملات، بل في نوعية هذا النشاط، واتساع قاعدة المستثمرين، وتنوّع المشاريع العقارية. ويمكن أن نُعزي هذا الازدهار إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، في مقدّمتها: استمرار الدعم الحكومي المباشر للقطاع العقاري، والبيئة الاقتصادية المستقرة التي تتمتع بها الإمارة، والقرارات المحفزة التي سمحت بتملك العقارات لغير المواطنين والخليجيين، إلى جانب وفرة المشاريع التطويرية الكبرى في مختلف المناطق، والتي جاءت منسجمة مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي».