دبي تستقبل 5.31 ملايين زائر دولي في الربع الأول من 2025

تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في فعاليات الدورةالـ 32 من معرض سوق السفر العربي في ظل النمو المتواصل الذي يحققه قطاع السياحة فيدبي، والناتج عن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والرؤية الطموحة لأجندة دبيالاقتصادية D33.

وتدعم الدائرة هذا الحدث المهم بصفتها شريك الوجهة،وتستعرض خلاله العروض التي تقدمها، فضلا عن إبراز أهمية التواصل وتوسيع شبكةالعلاقات مع مختلف الجهات المعنية بقطاع السفر لتحقيق نتائج مميزة في قطاعيّالسياحة والضيافة في الإمارة.

ومواصلة للأرقام القياسية المسجلة خلال عامي 2023 و2024،فقد استقبلت دبي 5.31 ملايين زائر دولي بين يناير ومارس 2025، بزيادة نسبتها 3بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عندائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو ما يعكس جاذبية المدينة الكبيرة على مستوىالعالم، والبناء على ما حققته من نمو بلغ 9 بالمئة في عام 2024 مع استقبالها 18.72مليون زائر دولي، وهو ما يتيح للإمارة إرساء معايير جديدة بعد تسجيلها أرقاماًقياسية لسنوات متتالية.

وتعليقاً على الموضوع، قال سعادة عصام كاظم، المديرالتنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "في ظل التوجيهات السديدةلصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراءحاكم دبي، رعاه الله، والالتزام الكبير من شركائنا والجهات المعنية في المنظومةالسياحية بالإمارة، جاء الأداء القوي للقطاع خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيزاًللنمو المسجل في السنوات القياسية المتتالية، وترسيخاً لمكانة دبي الرائدة عالمياًفي قطاع السياحة. وسوف يتم تسليط الضوء على مؤشرات الأداء لقطاع السياحة في دبي خلالالمعرض لأن تأثيره المباشر لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل إنه يسهم في تمهيدالطريق لجذب الاستثمارات والمواهب ومزاولة الأعمال في دبي. وبالاستفادة من هذاالزخم، وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، سنعمل على تحقيق أهدافنا من خلال اعتمادنهج متعدد الجوانب يرتكز على تعزيز سمعة دبي العالمية من خلال إطلاق الحملاتالتسويقية المميزة، وترسيخ علاقات التعاون مع أبرز الجهات المعنية المحليةوالشركاء الدوليين. ونؤكد التزامنا بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعملوالزيارة، تلك الرؤية الملهمة التي نستنير بها في العام الحالي وما بعده".

وأضاف سعادة عصام كاظم قائلا: "تعاوننا الوثيق معالجهات المعنية في دبي وكذلك مع شركائنا الدوليين يسهم في تعزيز تجربة الزوار،وكذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال على مستوى القطاع. كمانواصل الإبداع في استراتيجيتنا التسويقية والتنسيق والعمل مع شركائنا للوصول إلىشرائح أوسع من الجمهور المستهدف. وأيضا نحرص على محافظة دبي على مستويات نمو قويةبما يدعم تميزنا. ونتطلع إلى تعزيز جهودنا في مختلف الأسواق الرئيسية، والاستفادةمن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الأسواق الواعدة. كما نلتزم بتوفير عروضسياحية وفق أعلى درجات الجودة والتنوع وسهولة الوصول، بالتزامن مع تقديم تجارباستثنائية لجميع الزوار".

ويُقام معرض سوق السفر العربي بين 28 أبريل و1 مايو فيمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل منخلال تعزيز الاتصال". وتشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن جناح دبي (ME1120/ME1150) إلى جانبأكثر من 125 جهة عارضة من أبرز الشركاء المحليين والممثلين عن الجهات الحكومية،بما فيها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وهيئة دبي للطيران المدني،وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ودبي القابضة، ودبي الصحية؛ بالإضافةإلى مجموعة من الفنادق، وشركات إدارة الوجهات، ومنظمي الرحلات السياحية. وتتولىالدائرة مجدداً تنظيم برنامج استضافة المشترين في دورة هذا العام من المعرض، بهدفالترويج لتجارب الضيافة والعروض السياحية الاستثنائية في دبي أمام 300 من خبراءالسياحة والسفر الدوليين من 39 سوقاً، والذين يقومون بالترويج وبيع الباقات لزيارةدبي على مستوى العالم.

ويلعب بناء العلاقات والتعاون مع الجهات المعنية بقطاعالسفر العالمي دوراً محورياً في استراتيجية نمو قطاع السياحة في دبي، كما ينسجم معالمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كوجهةعالمية رائدة للأعمال والترفيه. وعقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الربعالأول من العام الجاري شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات الرائدة في القطاع،بما فيها أماديوس، شركة تكنولوجيا السفر العملاقة؛ ومجموعتيّ الضيافة بريمير إنالشرق الأوسط وفنادق حياة، وذلك امتدادا للاتفاقيات التي أبرمتها الدائرة معمجموعات أخرى من الفنادق في وقت سابق. كما تعاونت كلية دبي للسياحة، التابعةلدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مع شركة ماريوت الدولية لإطلاق برنامج التدريبالمهني للإماراتيين في مجال الضيافة. وتنسجم هذه المبادرة مع مشاريع التحول التيتضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33والرامية إلى دمج 65 ألف من الجيل الإماراتي الصاعد في القطاع الخاص.

نمو ملحوظ في مختلف المناطق ومؤشرات قطاع الضيافة

ساهم النهج المتنوع والقائم على الاستراتيجيات والأنشطةالمخصصة لإمارة دبي ضمن أكثر من 80 سوقاً، في الحفاظ على حضورها الرائد كوجهة سفرمفضلة للزوار من الأسواق الرئيسية التقليدية والواعدة على حد سواء. وخلال الربعالأول من عام 2025، شكل الزوار من منطقة أوروبا الغربية النسبة الأكبر من إجماليعدد زوار دبي، حيث بلغ عددهم 1.15 مليون زائر وهو ما يمثل 22 بالمئة من إجماليالزوار، ثم الزوار من رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مع 891 ألف زائر بنسبة17 بالمئة؛ ودول مجلس التعاون الخليجي مع 772 ألف زائر بنسبة 15 بالمئة. وجاءتمنطقة جنوب آسيا في المركز الرابع بنسبة 14 بالمئة وبواقع 752 ألف زائر، ومنطقةالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز الخامس بنسبة 12 بالمئة وبواقع 620 ألفزائر. كما بلغ عدد الزوار من منطقة شمال شرق وجنوب شرق آسيا 474 ألف زائر بنسبة 9بالمئة، تليها الأمريكيتان بـ 374 ألف زائر بنسبة 7 بالمئة، وأفريقيا بـ 197 ألفزائر بنسبة 4 بالمئة، وأستراليا بـ 78 ألف زائر وبنسبة 1 بالمئة.

ويواصل قطاع الضيافة في دبي أداءه القوي، ما يعكس النهجالاستراتيجي الذي تعتمده الإمارة فيما يخص تطوير الفنادق. وخلال هذه الفترة، ارتفعمعدل السعر اليومي بنسبة 2% ليصل إلى 647 درهما، مما ساهم في تحقيق عوائدللمستثمرين وتوفير قيمة مضافة للنزلاء. كما بلغ عدد الغرف المحجوزة مبيت 11.19مليونا، ومتوسط العائدات لكل غرفة متاحة 528 درهما، وهي أرقام مشابهة تقريبا لماتم تسجيله في الفترة ذاتها من عام 2024.

ويواصل قطاعا السياحة والضيافة دورهما الرئيسي في نموالناتج المحلي الإجمالي لدبي، حيث حقق قطاع خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 3.7بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل قيمته إلى 11.5 مليار درهم.كما ساهما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، حيث صُنفت دبي فيعام 2024 كأفضل وجهة لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للسنةالرابعة على التوالي؛ وأفضل مدينة في العالم في قطاعي المأكولات والمشروباتوالسياحة.

النقاط الرئيسية في الربع الأول من عام 2025

تم خلال الربع الأول من العام الجاري إطلاق شراكاتاستراتيجية جديدة، فضلاً عن عدد من المبادرات والمحطات المهمة التي أسهمت في نموقطاع السياحة. وفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمعايير الاستدامة في قطاعالضيافة بدبي، منحت مبادرة دبي للسياحة المستدامة التي أطلقتها دائرة الاقتصادوالسياحة بدبي، ختم دبي للسياحة المستدامة لـ 153 فندقاً، وهو تكرّيم للفنادق التيتحقق أعلى مستويات الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة التسعة عشر التي تعتمدهاالدائرة. كما سجلت الدورة الثانية من المبادرة، التي أُعلن عنها في فبراير 2025،زيادة ملحوظة بلغت 118 بالمئة في عدد المنشآت الفائزة، مقارنة بـ 70 فندقاً فيالدورة الافتتاحية العام الماضي.

ويُشكل التسويق العالمي المؤثر ركيزة أساسية لتعزيزأعداد الزوار القادمين إلى دبي. وفي هذا الإطار، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحةبدبي في شهر أبريل حملة تسويقية جديدة تحت عنوان Find Your Story. ويستعرض الفيلم الترويجي من بطولة الممثلةميلي بوبي براون والممثل جيك بونجيوفي، المغامرات المشوقة التي يمكن للمسافرينالاستمتاع بها في الإمارة، حتى عند زيارتها كمحطة توقّف قصيرة. ويُسلط الفيلمالضوء أيضاً على المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في دبي ومعالم الإمارةالمعمارية المتطورة.

وترسخ دبي بفضل جدول فعالياتها الترفيهية والتجاريةالممتد على مدار العام، موقعها كوجهة مفضلة لاستضافة المؤتمرات والأحداث الدولية،حيث تستضيف مجموعة من المعارض البارزة في القطاع، مثل: معرض جلفود، ومعرض ومؤتمرالصحة العربي. كما استضافت دبي خلال الربع الأول من العام الجاري فعاليات ثقافيةاحتفاءً بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات رياضيةمرموقة، من أبرزها بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وكأس دبي العالمي للخيول، وبطولاتسوق دبي الحرة للتنس.

استضافة المشترين والألعاب التفاعلية

توفر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطار برنامجاستضافة المشترين ضمن معرض سوق السفر العربي، فرصة التواصل بين خبراء قطاع السياحةوالسفر الدوليين والجهات المعنية في جناح دبي، كما تتيح لهم استكشاف مختلف جوانبالحياة في دبي من خلال برنامج مُنظم يجمع بين العروض المميزة وأحدث فعالياتالافتتاح. كما يمكن للأشخاص خوض تجارب مميزة عبر موقع Dubai, Always للألعاب الإلكترونية هذا العام في جناح دبي،وهو جزء من استراتيجية الدائرة للتواصل، حيث يتم تقديم العروض الترفيهية للمدينةبطريقة تفاعلية. ويتلقى الزوار دعوة للمشاركة في لعبة داخل الموقع، حيث يُطلب منهمتحديد التجارب التي تظهر على خريطة دبي ومطابقتها بشكل صحيح. ويرتفع رصيد المشاركبزيادة سرعته في إنجاز المهمة، مما يعزز فرصه في تصدر قائمة المتنافسين.

وتشهد فعاليات سوق السفر العربي توزيع جوائز يومية، إذيفوز أفضل لاعبَين في قائمة المتنافسين بإقامة لمدة ليلتين لشخصين في منتجعأتلانتس النخلة. كما تقدم الدائرة تذاكر دخول إلى كل من هاوس أوف هايب، وعالم آيةلعشرة فائزين يومياً.