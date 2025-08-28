«غرف دبي»: 4905 تقارير "متسوق سري" في النصف الأول بنمو 24.8%

كشفت النتائج نصف السنوية لـ «برنامج الخدمة المتميزة» الذي أطلقته غرف دبي، نمواً بارزاً مقارنة مع النصف الأول من العام 2024، ما يجسد الجهود المبذولة لرفع مستويات رضا وسعادة المتعاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد تقارير المتسوق السري التي أصدرها البرنامج بالتوازي مع تزايد عدد فروع الشركات المتقدمة للمشاركة في البرنامج، والتي تسعى لتطوير وتعزيز تنافسية خدمات العملاء لديها.

ووصل عدد تقارير المتسوق السري للشركات المشاركة وفروعها في البرنامج التي أصدرتها غرف دبي في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.905 تقارير، بنمو 24.8%، مقارنة بـ 3.934 تقريراً صادراً في الفترة ذاتها من عام 2024، ما يترجم فعالية البرنامج في الارتقاء بممارسات خدمة المتعاملين، وتحفيز القطاع الخاص على تبني ثقافة التميز.

كما شهد البرنامج ارتفاعاً كبيراً في معدل إقبال الشركات وفروعها وقنواتها المختلفة، حيث ارتفع عدد طلبات المشاركة بنسبة 36.8% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2.427 طلب مشاركة، مقارنة بـ 1.774 طلباً للمشاركة في البرنامج خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يظهر تنامي اهتمام الشركات بتعزيز ميزتها التنافسية وقدراتها في مجال خدمة المتعاملين.

ويتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين.

كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين. إضافة إلى تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات من خلال القنوات الرقمية.