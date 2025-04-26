«المشرق» يعيّن مروان كلداري رئيساً لقطاع الشركات التجارية

أعلن بنك المشرق تعيين مروان كلداري رئيساً لقطاع الشركات التجارية، وسيتولى مروان من خلال منصبه الجديد مسؤولية الإشراف الكامل على التوجه الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي والأداء العام لأعمال قطاع الشركات التجارية بالمشرق.

ويمتلك مروان خبرة واسعة ومتميزة في قطاع الخدمات المصرفية، إلى جانب سجل حافل من الإنجازات الناجحة في قيادة النمو، وبناء فرق عمل عالية الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة في أسواق متنوعة.

وينضم مروان إلى المشرق قادماً من بنك الإمارات دبي الوطني، حيث شغل منصب رئيس التغطية المؤسسية للشركات الكبيرة ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. كما شغل قبل ذلك مناصب مختلفة في بنك الخليج الأول.

وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «يسرّنا انضمام مروان إلى فريق المشرق في وقت يشهد فيه البنك نمواً وتوسّعاً كبيرين.

يشكل قطاع الخدمات المصرفية المؤسسية إحدى الركائز في عملياتنا، ونحن على ثقة بأن خبرة مروان ومهاراته ستُحدث تأثيرًا كبيرًا في أعمالنا خلال فترة قصيرة».