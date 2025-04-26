عمومية «لولو» تقرّ توزيع 310 ملايين درهم

عقدت «لولو للتجزئة القابضة» الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية كشركة مدرجة في سوق أبوظبي المالي، حيث تمت الموافقة على جميع القرارات المقترحة، وتم إقرار توزيع 84.4 مليون دولار (310 ملايين درهم) أرباحاً نقدية.

وعبّر يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، عن امتنانه للمساهمين والجهات التنظيمية والموظفين والشركاء، مشيداً بدورهم الفعال في تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة رائدة ذات سمعة عالمية مرموقة.

وقال: «اليوم لا يمثل فقط أول اجتماع للجمعية العمومية، بل لحظة فارقة تعكس نجاح الاستراتيجية التنموية التي تنتهجها الشركة فضلاً عن متانة أسسنا المالية، ووضوح رؤيتنا، ووحدة هدفنا وتطلعاتنا للمستقبل».

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت لولو للتجزئة عن أدائها المالي للسنة المالية 2024، حيث بلغت الإيرادات 7.6 مليارات دولار، بزيادة 4.7% على أساس سنوي، وسجلت الشركة نمواً مماثلاً بنسبة 2.3%.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 786.3 مليون دولار بزيادة 4.4% على أساس سنوي، محققةً هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 10.32% وبلغ صافي الربح من العمليات المستمرة 216.2 مليون دولار بزيادة 12.6% وهامش ربح صافٍ 2.8%.

وأكد سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة الأجل وعوائد مستمرة لمساهمينا وقال: «يبقى تركيزنا موجهاً نحو مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التنموية المستدامة وتعزيز إمكاناتنا وكفاءاتنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وتعزيز مكانتنا في السوق».