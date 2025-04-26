«جمارك أبوظبي» تطلع وفداً أردنياً على تجربتها في التحول الرقمي

استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وفداً رفيع المستوى من دائرة الجمارك الأردنية، في زيارة استمرت 3 أيام، نظَّمها مركز التجارة الدولية في جنيف (ITC) في إطار برنامج دعم فني لفائدة الجمارك الأردنية، للاطِّلاع على أفضل الممارسات والمشاريع الجمركية الرائدة المطبَّقة في أبوظبي، والقائمة على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مجال إدارة المخاطر، التي تلتزم بالمعايير العالمية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.

ورحَّب راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، بالوفد الزائر برئاسة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، أحمد العكاليك، خلال استقباله في المقر الرئيس لجمارك أبوظبي بحضور ممثّل عن مركز التجارة الدولية.

وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون وتبادُل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تطوير الأنظمة الجمركية. وجاءت الزيارة بناءً على توصية من مركز التجارة الدولية، تقديراً لما تُحقِّقه جمارك أبوظبي من إنجازات بارزة في التحوُّل الرقمي، حيث تُعَدُّ تجربتها من التجارب الاستثنائية المتقدِّمة عالمياً في تطبيق أفضل الممارسات وتطويرها.