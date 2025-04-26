انتخاب مطر الطاير رئيساً لمجلس إدارة «سالك»

عقد مجلس الإدارة المنتخب لشركة سالك اجتماعه الأول للدورة (2025 ـ 2028)، حيث تم انتخاب معالي مطر الطاير رئيساً لمجلس الإدارة وعبدالمحسن كلبت نائباً للرئيس.

وتم تشكيل لجنة التدقيق برئاسة عبدالمحسن كلبت، وعضوية كل من محمد عبدالله لنجاوي، فيصل بالهول، والدكتورة عائشة لوتاه، إضافة إلى تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة موزة سعيد المري وعضوية عبدالله المدني، وصباح الشامسي.

وأعرب معالي مطر الطايرعن تطلعه إلى تعزيز النجاحات في الدورة الحالية، وتنفيذ المزيد من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز الاستثمارات وتوسع نطاق أعمال الشركة مؤكداً أن سالك ماضية في تنويع مصادر الإيرادات، عبر مبادرات نوعية في مجالات التكنولوجيا، والتنقل الذكي، وخدمات البنية التحتية بما ينسجم مع استراتيجيتها الحالية، ويعزز ريادتها العالمية في الحلول المستدامة والذكية للتنقل.