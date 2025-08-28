أبوظبي تستضيف مؤتمر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات تنظيم مؤتمر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2025 في أبوظبي.

يُعقد مؤتمر هذا العام في نسخته السابعة بعد أن أصبح أحد أبرز التجمعات المؤثرة في المنطقة لقادة المال وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم، ما يرسخ من مكانة الإمارات كمركز للحوار الاستثماري والابتكار.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة عام 2025 أكثر من 500 مشارك وما يزيد على 30 متحدثاً بارزاً، ما يخلق مساحة ديناميكية لتبادل الأفكار والخبرات الاستثمارية. وستتناول نسخة العام الحالي موضوعات بارزة تشمل الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والأسواق المالية والمكاتب العائلية.

وسيناقش المتحدثون الرئيسيون والمشاركون الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية الكلية ورؤوس الأموال الخاصة في إعادة صياغة مفاهيم خلق القيمة، واستراتيجيات الاستثمار والأطر التنظيمية في المنطقة والعالم.

وعلى مدار يومين، سيجمع المؤتمر تحت مظلته الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والمنظّمين ومديري الأصول والمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الجريئة والأكاديميين في جلسات حوارية وورش عمل وفرص تواصل رفيعة المستوى.

وتشمل أبرز فعاليات المؤتمر لهذا العام جلسة حوارية حصرية مع راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر أسوشيتس»، الذي سيشارك رؤيته حول الدورات الاقتصادية وديناميكيات المخاطر العالمية واستراتيجيات بناء المرونة في بيئة مالية تتسم بعدم اليقين المتزايد.