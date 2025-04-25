«آيو لايف ساينس» تؤسس منشأة تصنيع طبية في «جافزا»

أعلنت شركة «آيو لايف ساينس»، المتخصصة في الأجهزة الطبية ومعالجة الخلايا، عن خطط لتأسيس منشأة تصنيع طبية جديدة ومتطورة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، بقيمة تصل إلى 33 مليون درهم (9 ملايين دولار) في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

وستركز المنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 13,500 متر مربع على إنتاج الجيل الجديد من حلول العناية بالجروح والعلاجات الجراحية، ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه المنشأة في ظلّ زيادة كبيرة في الطلب على منتجات الجلد الاصْطِنَاعِيّ ؛ حيث يتوقع نموّ هذه السوق إلى 5.3 مليارات دولار بحلول2032. ويتوقع اكتمال المنشأة بحلول عام 2027».

وقال الدكتور راجان دات، المدير العام لشركة «آيو لايف ساينس»: «يسعدنا الإعلان عن منشأتنا الجديدة في «جافزا»، والتي تُمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا، وتأكيداً على التزامنا بالأبحاث المسجّلة والتطوير، لتمكيننا من مواصلة تقديم منتجات ممتازة للعناية بالجروح، والارتقاء بمستوى رعاية المرضى نحو آفاق جديدة».

من جانبه، أوضح عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «ستعزّز هذه المنشأة دور دبي المتنامي كمركز عالمي لقطاعي الرعاية الصحية والتصنيع الطبي المتقدم. ومع استمرار نموّنا، نواصل التزامنا بدعم الصناعات المتطوّرة التي تدفع عجلة النموّ الاقتصادي وتساهم بتحسين جودة الحياة».