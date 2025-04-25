«جافزا ون» يستضيف 1000 رائد أعمال 9 مايو

أعلنت شبكة الأعمال «بي إن آي الإمارات» BNI UAE، وهي شبكة عالمية متخصصة بتوطيد علاقات الأعمال، وواحدة من أكبر المؤسسات العالمية التي تختص باستقطاب الشراكات، عن تنظيم «إكسبو بي إن آي الإمارات 2025» Expo BNI UAE 2025.

ومن المتوقع أن يشكّل الحدث أكبر منصة للتواصل بين الأعمال تُنظَّم في دولة الإمارات على الإطلاق، حيث تُقام فعالياته على مدار يومين، في 9 و10 مايو 2025، في مركز مؤتمرات جافزا ون بدبي.

وسيجمع الحدث أكثر من 1,000 من روّاد الأعمال والمديرين التنفيذيين وكبار صنّاع القرار من داخل دولة الإمارات وخارجها، على مدار يومين من التواصل الفعّال، والتعاون البنّاء، وتبادل المعارف والخبرات.

شراكات طويلة

وينعقد «إكسبو بي إن آي الإمارات 2025» تحت شعار «ما بعد العشرين» «Beyond’20»، احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لشبكة الأعمال «بي إن آي الإمارات».

ويجسّد هذا الشعار جوهر المعرض ومسيرة المؤسسة المتواصلة، التي تتجاوز حدود الأعمال، وشبكات العلاقات والمعرفة. كما يعكس إيمان المؤسسة بأن مستقبل الأعمال يعتمد على علاقات أعمق، ورؤى أكثر ثراءً، وشراكات طويلة الأمد تتخطى حدود التعاملات التقليدية. الحدث مفتوح لأعضاء شبكة «بي إن آي» ومجتمع الأعمال الأوسع على حدّ سواء.

وقال بيجاي راجنيكانت، المدير المحلي لشبكة «بي إن آي الإمارات»: «هذا الحدث ليس مجرّد احتفاء بما أنجزناه، بل هو انطلاقة نحو ما نصبو إليه. إن «إكسبو بي إن آي الإمارات 2025» هو المكان الذي تتحوّل فيه العلاقات إلى نتائج ملموسة وإنجازات حقيقية.

إذ يجمع هذا الحدث نخبة من روّاد الأعمال الطموحين والجادّين، الذي يسعون إلى تنمية أعمالهم عبر نقاشات بنّاءة وفرص تعاون حقيقية. ومن خلال شعار «ما بعد العشرين»، نُجدد التزامنا ببناء علاقات أعمق، وأوسع نطاقاً، وأكثر تأثيراً عبر مختلف القطاعات».

خدمات محلية

وأسهمت «بي إن آي الإمارات» بدور ملموس أيضاً في دعم الاقتصاد المحلي في الدولة، حيث عقدت ما يزيد عن 12,000 اجتماع فصلي، استقطبت خلالها أكثر من50,000 زائر، ما أدى إلى تحقيق نحو 50 مليون درهم من الأعمال لقطاع الضيافة، وساهم في دفع عجلة نمو قطاعات الخدمات المحلية عبر مختلف إمارات الدولة.

وكانت شبكة «بي إن آي الإمارات» الأولى في المنطقة التي أطلقت فروع البلاتينوم (50 عضواً فأكثر) والتيتانيوم (75 عضواً فأكثر)، ولا تزال تحصد الجوائز والتكريمات الدولية تقديراً لقوة فروعها، ونموها المتسارع، ومعدلات الاحتفاظ العالية بأعضائها، وذلك خلال المحافل العالمية.

ويمتد البرنامج على مدار يومين، ويشمل جلسات حوارية شيّقة، ونقاشات متخصصة يقودها خبراء، وكلمات رئيسة لنخبة من قادة الأعمال العالميين، إلى جانب تجربة تواصل سريعة مصمّمة بعناية لتعزيز فرص التشبيك الفعّال.

وسيحظى كل مشارك مسجَّل بفرصة التواصل مع ما لا يقل عن 20 محترفاً، من خلال لقاءات فردية منظّمة تهدف إلى بناء علاقات مثمرة وفتح آفاق جديدة للنمو والتعاون في عالم الأعمال.

ابتكار

إلى جانب فرص التواصل، سيقدّم «إكسبو بي إن آي الإمارات 2025» محتوى معرفياً استراتيجياً يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها الابتكار، والتسويق، والتحول الرقمي، والقيادة، واستراتيجيات النمو، وذلك بهدف تمكين المشاركين من تطوير أعمالهم ومهاراتهم في بيئة تفاعلية وغنية بالتجارب.

وتضم شبكة «بي إن آي» العالمية حالياً أكثر من340,000 عضواً في 77 دولة حول العالم، وقد نجح أعضاؤها خلال الاثني عشر شهراً الماضية فقط في توليد أعمال تتجاوز قيمتها 25.3 مليار دولار عبر الإحالات.

وقالت أنورادها ب شاه، المدير المحلي المشارك لشبكة «بي إن آي الإمارات»: يُجسد هذا الإكسبو كل ما تمثله «بي إن آي» من قيم التعاون والنمو والثقة والنجاح المشترك.

وتضم شبكتنا أعضاءً من أكثر من 40 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 عاماً وأكثر من 75 عاماً، ما يعكس تنوعاً غنياً في الخلفيات والخبرات. كما أن نحو ثلث مجتمعنا من رائدات الأعمال. حيث تعكس شبكة «بي إن آي الإمارات» روح التنوّع، والشمولية، والطموح التي تُميّز مشهد الأعمال في دولة الإمارات.