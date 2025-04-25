«المالية» تدعم الشباب لتمثيل الدولة في المؤسسات العالمية

عقدت وزارة المالية جلسة توعوية في مقر سفارة دولة الإمارات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جمعت نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، تزامناً مع إطلاقها مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» الهادفة إلى اكتشاف برامج التدريب وفرص العمل في المنظمات المالية الدولية. وتأتي الجلسة ضمن جهود الوزارة في الاستثمار في الإنسان وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

وحضر الجلسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، إلى جانب ممثلين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات.

وأكد يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية أن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تمثل مشروعاً استراتيجياً لبناء جيل من الشباب الإماراتي بهدف تمثيل دولة الإمارات في المؤسسات المالية الدولية، وقال:

«نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير مسارات واضحة للإعارة والتدريب والعمل في أكبر المنظمات المالية في العالم، بما يعزز من كفاءة كوادرنا الوطنية، ويفتح أمامهم أبواباً وفرصاً قيادية مؤثرة في الساحة الدولية». من جهتها قالت علياء السويدي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات في واشنطن:

«نحرص في سفارة دولة الإمارات في واشنطن على تعزيز التواصل مع كافة طلبتنا الدارسين في الولايات المتحدة، ونسعى إلى إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها السفارة، إيماناً منا بدورهم الحيوي كسفراء لقيم وطنهم الراسخة في المحافل الدولية. إن مثل هذه اللقاءات لا تسهم فقط في إثراء معارفهم، بل تمكّنهم أيضاً من بناء شبكة علاقات مهنية تدعم مسيرتهم المستقبلية، وتعزز حضور الكفاءات الإماراتية في المنظمات الدولية».