%3 نمو أعداد سياح دبي خلال الربع الأول

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن دبي سجلت زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي في عدد الزائرين الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 .

وأضاف كاظم، خلال مؤتمر صحفي عقدته «أر إكس جلوبال» المنظمة لمعرض سوق السفر العربي 2025 وشركاؤها الاستراتيجيون أمس، بدبي، إن النمو الذي يشهده سوق السفر العربي من حيث الأعداد والمشاركة والأسواق الجديدة التي تفتح أبوابها يتماشى تمامًا مع التوجهات التي تشهدها دبي أيضًا.

وأضاف : حققنا أرقاماً قياسية في أعداد الزوار في عام 2023، وفي 2024 كذلك حققنا نمواً بنسبة 9% حين وصل عدد زوار دبي إلى حوالي 18.73 مليون سائح.وقال كاظم إن ذلك يجسد تميز منظومتنا الديناميكية وكذلك التعاون الوثيق والشراكات التي تشكل نهجنا السياحي..

ومن خلال برنامج استضافة المشترين، سوف نستقبل ما يزيد على 300 من المشترين الذين يمثلون 39 دولة، لتمكينهم من التعرف على قطاع الضيافة في دبي وتجاربه الفريدة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تفخر دبي بمواصلة شراكتها الاستراتيجية الطويلة مع سوق السفر العربي، الذي يعد أحد أبرز المعارض على مستوى العالم.

كما أنه يؤكد التزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ويعكس نجاح قطاع السياحة في دبي الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة والشراكة المتميزة والمثمرة بين القطاعين العام والخاص.

وهو ما يسهم في مواصلة التطور والازدهار. ويشكل معرض سوق السفر العربي وغيره من الفعاليات الكبيرة المهمة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا السياحية، مع حرصنا على تطوير القطاع خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية من خلال التشجيع على الابتكار.

وريادة الأعمال، والاستدامة، والاستثمار في الفرص الاقتصادية الجديدة. ويتماشى شعار المعرض هذا العام مع رؤيتنا لتحقيق النمو المستدام ويعكس قوة الروابط الإنسانية والتكنولوجية التي تعزز تطور القطاع».

وكشفت شركة آر إكس جلوبال، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، عن خطط الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، التي ستُعقد الأسبوع المقبل في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار: «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل».

وعقدت الشركة مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للحدث: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي، والريس للسفريات، حيث استضاف فندق فوكو دبي التابع لمجموعة IHG، المؤتمر الصحفي للكشف عن خطط الدورة المقبلة.

ويوفر الحدث للمشاركين منصة مثالية لبناء شبكات عالمية واكتشاف الفرص والابتكارات الناشئة في قطاع السفر والسياحة وتوقيع صفقات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في قطاع السفر والسياحة.وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

«يتزايد الاعتراف شيئاً فشيئاً بأن تعزيز التواصل هو القوة الدافعة لمستقبل السفر والسياحة، إذ تتطور السياحة مع ترابط العالم، والآن أكثر من أي وقت مضى قد أصبح التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات وشركات الطيران ووكالات السفر ورواد قطاع الضيافة والمجتمعات المحلية، أمراً بالغ الأهمية لبناء قطاع مزدهر وأكثر استدامة».

يشارك في معرض سوق السفر العربي 2025 أكثر من 2800 شركة عارضة، 17% منها من الشرق الأوسط و83% من بقية أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يستقبل 55 ألف زائر من 161 دولة.

وقد حقق الحدث زيادة سنوية بنسبة تقارب 12% في مشاركة العارضين، مما يجعله أكبر نسخة حتى الآن، حيث يمتد على مساحة 14 قاعة.

ومن المتوقع أن يشهد معرض هذا العام نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين من مناطق رئيسية، بما في ذلك آسيا، أسرع المناطق نمواً في سوق السفر العربي، مع زيادة متوقعة في عدد العارضين بنسبة 20% على أساس سنوي.

والشرق الأوسط، الذي شهد زيادة بأكثر من 15%، وأوروبا، التي شهدت زيادة بأكثر من 12%، وأفريقيا والأمريكيتان، اللتان تشهدان نمواً مطرداً، مما يعكس الطلب المتزايد في قطاع السياحة العالمي، حيث يلعب تعزيز التواصل الإقليمي وتقوية الروابط مع الأسواق الدولية دوراً رئيسياً في تحقيق ذلك.

استراتيجية نمو واضحة

من جهته قال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يحمل شعار سوق السفر العربي هذا العام «السفر العالمي:

تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل»، أهمية خاصة ويتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية طيران الإمارات المستقبلية، وقد واصلنا منذ الدورة السابقة للحدث ترسيخ مكانتنا الريادية في القطاع، مدعومين بنموذج أعمال قوي واستراتيجية نمو واضحة المعالم».

بدوره قال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا مواصلة شراكتنا المتميزة مع سوق السفر العربي، هذه الفعالية الرائدة التي تُبرز الإمكانات الهائلة لقطاع السفر والضيافة في منطقة الشرق الأوسط.

وتماشياً مع إرثنا العريق الذي يمتد لأكثر من ستة عقود في المنطقة، نُجسّد التزامنا بتشكيل مستقبل صناعة الضيافة من خلال تقديم علامات تجارية رائدة وفنادق في الوجهات الأكثر طلباً، إلى جانب الارتقاء بتجارب الضيوف وتعزيز النمو المستدام.

كما يتوافق شعار سوق السفر العربي لهذا العام «تعزيز الاتصال»، مع رؤيتنا في إثراء تجارب السفر وتعزيز الروابط الرقمية والإنسانية التي تُضفي طابعاً استثنائياً على رحلات الضيوف، وتُطلق العنان لآفاق جديدة في عالم السياحة.

ويُشكّل سوق السفر العربي 2025 منصة فريدة للاحتفاء بإنجازاتنا النموذجية، وعرض محفظتنا المتوسعة، وتعزيز روح التعاون التي تقود مسيرة قطاع السفر والضيافة إلى آفاق أوسع. ونحن نتطلع إلى لقاء شركائنا وزملائنا في القطاع، سعياً معاً نحو صياغة مستقبل مزدهر لصناعة السياحة والسفر».

تشمل الإضافات الجديدة لمعرض سوق السفر العربي هذا العام إطلاق منطقة IBTM@ATM، وهي منطقة مخصصة لمنظمي فعاليات الأعمال لعرض عروضهم والتواصل مع المشترين الدوليين من خلال مواعيد مجدولة مسبقاً وجلسات تبادل أعمال.

وفي إطار فعالية IBTM@ATM، سيتم إطلاق منصة جديدة لفعاليات الأعمال، حيث سيستعرض خبراء القطاع استراتيجيات النمو في فعاليات الأعمال وسفر الشركات.

كما يشهد معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي نمواً غير مسبوق، حيث شهد زيادة في عدد المنتجات المعروضة بنسبة تزيد على 26%، مما يعكس التقارب الوثيق بين قطاع السفر والتكنولوجيا والابتكار، وسيضم المعرض أيضاً منطقة الشركات الناشئة والابتكار الجديدة المخصصة لاستكشاف تطور قطاع السفر.

هذا وسيحظى الحضور عبر ثلاث مسارح رئيسية تشمل كلاً من: المسرح العالمي، والمسرح المستقبلي، ومسرح فعاليات الأعمال بفرصة اكتساب رؤى قيّمة من أكثر من 200 متحدث بارز عبر 70 جلسة، كما سيغطي برنامج المؤتمر مواضيع متنوعة.

وقال محمد الريس، المدير التنفيذي لشركة الريس للسفريات: «في شركة الريس للسياحة والسفر، نفخر بدورنا الريادي في ربط المسافرين من جميع أنحاء العالم بالتجارب الغنية التي تزخر بها منطقتنا.

وبصفتنا الشريك الرسمي لإدارة الوجهات السياحية (DMC) في معرض سوق السفر العربي 2025، فإن شعار هذا العام «السفر العالمي: تطوير سياحة الغد من خلال تعزيز الترابط» يعكس تماماً توجّه القطاع، ونؤمن بأن الشراكات الأقوى والتنسيق الأفضل بين الجهات العاملة في القطاع هما الأساس لبناء قطاع سياحي مرن، مبتكر، وجاهز لمتطلبات المستقبل.

واختتم جوناثان هيستي، مدير محفظة قطاع السفر في آر إكس جلوبال، قائلاً: «نحن سعداء للغاية بنمو هذا الحدث هذا العام، ونتوقع أن يُضيف المزيد من الحيوية والنشاط الذي يتوقعه الجمهور من تجربة سوق السفر العربي، وبصفته ملتقى عالمياً سريع التطور، يربط بين مناطق سياحية عالية النمو وبنية تحتية عالمية المستوى وابتكارات رائدة، فإننا متحمسون لنشهد الفصل التالي من قصة السفر العالمي مع انطلاقه الأسبوع المقبل».

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين.