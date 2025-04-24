«ديليفرو» تطلق برنامجاً لتطوير المهارات المهنية في الإمارات

كشفت ديليفرو عن إطلاق برنامج جديد للتعليم وتطوير المهارات خصيصاً لسائقي التوصيل لديها في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع Lynx Educate، منصة التعلم عبر الإنترنت، التي تتخذ من أوروبا مقراً لها، وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة المتواصل بتحسين تجربة السائقين في مختلف الأسواق التي تعمل فيها.

وتتوفر دورات المنصة مجاناً باللغات العربية والإنجليزية والأردية، مع تخصيص 15 دورة باللغة الأردية وحدها، ما يوفر لشبكة سائقي ديليفرو المتنوعة إمكانية الاستفادة منها، أما نموذجها المتاح بالكامل عبر الإنترنت فيتميز بالمرونة، حيث يتيح للسائقين التعلم في أي زمان ومكان بالوتيرة التي تناسبهم. كما يمكنهم الوصول إلى المحتوى التعليمي باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، مما يضمن لهم الاستفادة منه خلال أوقات فراغهم.

ويضم البرنامج دورات مخصصة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية، بما في ذلك المواد التعليمية المتعلقة ببرنامج إكسل وإدارة الأعمال.

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في شركة ديليفرو الشرق الأوسط: «نحرص في ديليفرو على دعم سائقي التوصيل لدينا أثناء عملهم، وفي كل محطة من مسيرتهم الشخصية نحو النمو. ويشكل برنامج التعليم وتنمية المهارات، الذي أطلقناه بالتعاون مع منصة Lynx Educate خطوة مهمة في سعينا المتواصل، لتعزيز تجربة سائقي ديليفرو في دولة الإمارات. ويسعدنا أن نقدم للسائقين وأفراد عائلاتهم إمكانية الوصول إلى فرص التعليم عالي الجودة، التي من شأنها مساعدتهم في بناء مستقبلهم».

ومن جانبها، قالت سيلفي ميلفرتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Lynx Educate: «يسرنا أن نقدم هذه الفرصة لسائقي ديليفرو وعائلاتهم في دولة الإمارات، ونحن سعداء بحماسهم الكبير وإقبالهم على تطوير مهاراتهم واتباع منهجية التعلم مدى الحياة. تتيح هذه الشراكة للسائقين وعائلاتهم الاستفادة من مجموعة واسعة من البرامج التعليمية، انطلاقاً من التزامنا المشترك مع ديليفرو لدعم نموهم، والاحتفاء بتفانيهم وجهودهم. ولا شك في أننا مسرورون برؤية ثمار جهودنا، من خلال هذا الزخم الكبير على التعلم، مما يدفعنا لمواصلة تمكين السائقين في دولة الإمارات حتى يحققوا طموحاتهم ويطوروا مهارات جديدة، لمواكبة احتياجات المستقبل».

يعكس برنامج التعليم وتطوير المهارات التزام ديليفرو الراسخ بالاستثمار في مجتمع سائقيها في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وتواصل الشركة من خلال تزويد السائقين وعائلاتهم بموارد تعليمية مجانية ومنصة لتطوير المهارات جهودها الرامية إلى بناء قوة عاملة أكثر شمولية وتمكيناً.