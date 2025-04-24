مشروع جديد في دبي بـ 75 مليار درهم

كشفت عزيزي للتطوير العقاري عن مشروعها الجديد «عزيزي ميلان» على مساحة إجمالية تبلغ 40 مليون قدم مربعة، وبقيمة تتجاوز 75 مليار درهم، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي 144 ألف نسمة، ويضم 800 غرفة فندقية.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير: «يُجسد مشروع «عزيزي ميلان» جوهر الحياة الإيطالية هنا في دبي، ويستلهم تصمميه من أناقة مدينة ميلانو الشهيرة. لقد ركزنا على التفاصيل الدقيقة في كل جانب، من المساحات العامة إلى المنازل الفاخرة المستدامة. وكما هو الحال في مشاريعنا الرائدة الأخرى، فإننا ملتزمون بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تعزز نمط الحياة الفريد لسكان وزوار هذا المشروع المميز، الذي سيصبح الوجهة الأبرز للأناقة والموضة المستدامة في المنطقة. لقد ساهمت الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير الإمارة وتحويلها إلى مدينة نابضة بالحياة، ونحن فخورون بمساهمتنا في تلبية الطلب المتزايد على العقارات في الإمارة من خلال هذا المشروع الذي يعد أكبر مُجتمعاتنا حتى الآن».

واستلهم مفهوم «عزيزي ميلان» من التراث الثقافي الغني لمدينة ميلانو، حيث تضفي أقواسه الجريئة وعناصر تصميمه لمسة جمالية وعملية فريدة. ويُجسد هذا المشروع الرقي الإيطالي، ويدعو المستثمرين لعيش تجربة تركز على الاستمتاع بلحظات الحياة اليومية. ومن المتوقع أن يصبح المشروع مركز الموضة في المنطقة من خلال شبكة مخصصة من شوارع الموضة، كل منها يحمل طابعاً خاصاً، مثل شارع للعطور وآخر لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى شوارع للأزياء والحقائب. ومع وجود عدد كبير من ماركات الأزياء الراقية، والمتاجر الصغيرة، والمقاهي والمطاعم الفاخرة، سيشكل «عزيزي ميلان» وجهة مثالية للراغبين بالاستمتاع بحيوية المدينة بعد ساعات العمل، ولمن يرغبون في حضور عروض الأزياء العالمية والفعاليات المرموقة التي ستُقام هناك.

ويتميز «عزيزي ميلان» بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد.

ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح مشروعي «ريفييرا» في مدينة محمد بن راشد و«ڤينيس» في دبي الجنوب، حيث تتولى عزيزي دور المطور الرئيس، مشرفةً على شبكات الطرق والبنية التحتية العامة. ويعكس هذا المشروع التزام الشركة بالتطوير الشامل، ما يضمن توفير بيئة متكاملة ومدروسة بعناية تلبي احتياجات السكان.