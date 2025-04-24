إطلاق «إليمنتال 22» في «جميرا جاردن سيتي»

شهدت منطقة «جميرا جاردن سيتي» إطلاق أحدث المشاريع الحضرية «إليمنتال 22»، حيث يوفر المشروع 39 وحدة ، وتم بيع أكثر من 60 % منها.

وقال هزّاع زعل، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إليمنتال للتطوير العقاري: «لم نرغب ببناء مبنى جديد فحسب، بل سعينا لتأمين أسلوب حياة ينسجم مع ما يبحث عنه الناس حقاً: نمط حياة يرتكز على الإدراك والحضور الهادف، والانتماء والترابط الإنساني، والمعنى الحقيقي للعيش ووضوح الغاية منه».

وقد استندت هذه الرؤية الطموحة إلى خبرته الرائدة في البراري، التي لطالما اعتُبرت القلب الأخضر النابض لإمارة دبي. ويأتي مشروع «إليمنتال 22» كامتداد عصري فاخر لتلك الفلسفة العميقة، حيث يُدخل الطبيعة إلى أعماقه، ويوازن بين حيوية المدينة وإحساسها الهادئ بالمكان.

وأضاف زعل: «كما حوّلت البراري الصحراء إلى مجتمع نابض بالحياة الخضراء، أسعى اليوم لجلب تلك الرؤية إلى قلب المدينة. الطبيعة هنا لا تتوقّف عند مدخل المبنى، بل تنساب داخله وتحتضنه».

في «إليمنتال 22» العافية ليست ميزة إضافية، بل الجوهر الذي يستند إليه نمط الحياة. مع أولى خطواتك داخل المبنى، تستقبلك مساحات مفتوحة بارتفاع مضاعف، تحتضن «ذي ميل كافيه» (The Mill Café)، حيث رائحة القهوة الطازجة وأصوات المحادثات الهادئة التي تمهّد الطريق ليوم مليء بالتوازن.