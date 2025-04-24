65 % من الكهرباء في عمليات موانئ دبي طاقة متجددة

عززت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها لتصل إلى 65 %، في خطوة مهمة في مسارها نحو الاستدامة، فيما استثمرت المجموعة 1.17 مليار دولار (4.3 مليارات درهم) في مشاريع البنية التحتية المستدامة ومنخفضة الكربون، إلى جانب جهودها المبتكرة في التمويل المستدام، وإدارة البيئة، والنمو الشامل.

وخصصت «موانئ دبي» 1.17 مليار دولار من إجمالي سندات بقيمة 1.5 مليار دولار جُمعت عام 2023 لمشاريع خضراء مؤهلة، بما في ذلك البنية التحتية منخفضة الكربون، وكهربة أساطيل المركبات، وأنظمة الطاقة المتجددة، وأصدرت أيضاً سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار، لتصبح بذلك أول شركة في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا تصدر هذه السندات لتمويل مشاريع مستدامة في النقل البحري، والبنية التحتية للموانئ، ومكافحة التلوث البحري.

واستثمرت المجموعة 15.1 مليون دولار في مبادرات عالمية تُركز على التعليم، وتنمية المهارات، والبنية التحتية الأساسية في المجتمعات التي تخدمها.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «نعتمد مصادر الطاقة المتجددة لتوليد 65 % من الكهرباء اللازمة لعملياتنا التشغيلية، ومبادرتنا لإطلاق السندات الزرقاء في المنطقة لأول مرة، إلى جانب تأثيرنا الإيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، بما يمثل دليلاً على ما يمكننا تحقيقه عند دمج الاستدامة في صميم أعمالنا».