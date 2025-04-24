تورك الشرق الأوسط تحصد الجائزة الذهبية في «الالتزام بالاستدامة»

حصدت تورك، العلامة التجارية العالمية العاملة في حلول النظافة المهنية، الجائزة الذهبية ضمن فئة «الالتزام بالاستدامة»، ضمن جوائز الشرق الأوسط للتنظيف والنظافة والمرافق (MECHF) 2025، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أُقيم في دبي.

وتأتي هذه الجائزة التقديرية، تكريماً لالتزام تورك المتواصل بدفع عجلة الاستدامة والابتكار في قطاع النظافة والتنظيف. فقد كانت من أوائل الشركات التي قدمت موزعات مناديل ورقية تقلل الفاقد، كما أطلقت حلول تنظيف رقمية قائمة على البيانات. وتستمر تورك في سعيها لتطوير حلول مبتكرة، تسهم في بناء مستقبل أكثر نظافة واستدامة للمؤسسات والمجتمعات.

وتُعد تورك إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة أسيتي (Essity)، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الصحة والنظافة، حيث تقدم حلول نظافة احترافية، تسهم في تقليل الهدر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الرفاهية في قطاعات متعددة، مثل الضيافة والرعاية الصحية والمكاتب.

وقال توم مارشال مدير المبيعات الإقليمي لتورك في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: «نفخر للغاية بحصولنا على هذه الجائزة، التي تُجسد التزامنا الراسخ ببناء قطاع نظافة أكثر استدامة. فالاستدامة في تورك ليست مجرد استراتيجية، بل هي جزء جوهري من كل منتج نطوره، وكل حل نقدمه. هذا التكريم يدفعنا إلى الاستمرار في الابتكار لمواصلة الابتكار بأهداف واضحة».

ومن بين الابتكارات التي حظيت بإشادة واسعة، Tork Vision Cleaning، نظام أحدث حلول إدارة المنشآت الرائدة عالمياً في مجال التنظيف المعتمد على البيانات، لتحسين كفاءة عمليات التنظيف، وتقليل استهلاك الموارد. حظي هذا النظام باعتماد واسع من المؤسسات التي تهدف إلى تعزيز معايير النظافة، وتحسين الأداء البيئي.

وتعزز هذه الجائزة مكانة تورك كشريك موثوق للمؤسسات التي تضع الاستدامة والتشغيل المسؤول على رأس أولوياتها.