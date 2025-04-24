تحفة "ايوا" المعمارية من أر إيفوليوشن ترتقي بجودة الحياة وتعزز العيش المستدام

أعلنت شركة التطوير العقاري أر إيفوليوشن، أنها تضع اللمسات الأخيرة على تحفتها المعمارية "ايوا"، التي من المقرر أن يكتمل بناؤها خلال الربع الثاني من عام 2026 لتشكّل علامةً فارقة في مفهوم الحياة العصرية المتجددة.

ترمز أحرف ايوا، شجرة الحياة، في اللغة الإنجليزية إلى معانٍ تعكس جوهر الاسم، حيث يشير الحرف الأول من كلمة ايوا للحرف الأول في كلمة "إينيرجي" والتي تعني الطاقة، بينما يشير الثاني للحرف الأول من كلمة "يوثفولنس" والتي تعني التجدد، ويشير الحرف الثالث من كلمة ايوا للحرف الأول من كلمة "ويلبيينغ" التي تعني جودة الحياة، بينما يشير الحرف الرابع من كلمة ايوا للحرف الأول من "إنشنت نولدج" والتي تعني المعرفة القديمة.

وتحمل ايوا بين ثناياها بيئةً صحية ومستدامة ترسي معايير جديدة للحياة العصرية وتضمن مستقبلاً أفضل لجميع قاطنيها في قلب الخليج التجاري النابض بالحياة، حيث تتجلى ايوا كواحةٍ للسكينة تجمع بين فخامة الحاضر، واستدامة المستقبل، والألفة المجتمعية.

ولا تقتصر الفخامة في ايوا على المظهر المبهر الذي يخطف الأنظار فحسب، بل تتجاوز ذلك لترسم ملامح تجربة ترتقي بحياة الأفراد وتعزز جودة الحياة باعتبارها ترمز إلى منظومةٍ متجددة لا تنضب، تفيض بالحياة في كل زاوية مع تصميمٍ مميز مستوحى من شجرة البانيان، شجرة الحياة، يمزج عناصر الطبيعة مع عبقرية الفنّ المعماري بكلّ براعة. ومن خلال استخدام المواد النادرة والشلالات المتدفقة التي تتوج كل شرفة تقريباً، تمنح ايوا إحساساً بواحةٍ آسرة تنبض بالحياة في قلب دبي، وتعيد تعريف الرفاهية، لتصبح تجربة عميقة تربط السكان بالطبيعة ليعيشوا بتناغمٍ مع ذواتهم ومع العالم من حولهم.

إبداع معماري

في ايوا تتجسد المعرفة القديمة وكنوز الحكمة مع مبادئ نظام العمارة الهندية القديمة فاستو شاسترا في كل تفصيل لابتكار تجربة معيشية حسية تتجاوز الماديات. وحرصت أر إيفوليوشن على دمج هذه الفلسفة العريقة بسلاسة في تصميم ايوا طيلة فترة تشييدها، فيعتمد الفاستو شاسترا على نصوص قديمة تصف أسس التصميم، بما في ذلك التخطيط، والمقاييس، وعمليات تجهيز الأرض. بالإضافة إلى ذلك، ينسجم فاستو شاسترا مع ترتيب المساحات، والهندسة الفراغية، وأحدث التقنيات لتمهيد الطريق أمام بيئة سكنية متناغمة تعزز جودة الحياة العقلية والجسدية والروحية.

يعمل تصميم ايوا المعماري على موازنة تدفقات الطاقة والتماشي مع العناصر الطبيعية، مما يؤدي إلى نشر أجواء إيجابية وتعزيز الصحة والعافية. وفي قلب ايوا، يتربع الهرم الكريستالي الفريد المدمج في هيكل البناء والذي يضم 3,355 قطعة من الكريستال والأحجار شبه الكريمة، بوزن يتجاوز 16 طناً. هذه الإضافة الفريدة تعمل على تنقية طاقة المكان، وتعزيز التركيز، ودعم تجدد الخلايا، مما يحوله إلى ملاذ حقيقي للطمأنينة والسكينة.

مزايا وخدمات لا مثيل لها

تحتضن ايوا 50 وحدة سكنية حصرية، تتراوح في مساحتها بين 3,064 و 16,256 قدماً مربعاً، وتضم خيارات متنوعة من غرفتين إلى خمس غرف نوم، بالإضافة إلى مسكني بنتهاوس فخمين. وتمّ تصميم كلّ وحدة بدقة متناهية مع إيلاء أقصى الاهتمام لجودة الحياة والتفاصيل الفاخرة. وبفضل تصميمها الرائد وتقنياتها المتطورة، حازت ايوا على اعتماد معهد ويل الدولي للأبنية من الفئة البلاتينية المرموق، الذي يقيس تأثير جودة الهواء والماء والإمداد والإضاءة واللياقة البدنية والراحة والتركيز على صحة السكان. وتتميز جميع الوحدات بأنظمة تنقية مياه وهواء هي الأكثر تطوراً على مستوى العالم، لضمان أعلى معايير الصحة والراحة. كما توفر كل شقة عزلاً صوتياً تاماً، وشلالات داخلية آسرة، وأحواض سباحة خاصة، لينعم السكان بالخصوصية والهدوء المطلقين.

ولإكمال تجربة العيش الفاخرة، توفر ايوا مجموعة من المرافق الحصرية للسكان، بما في ذلك مساعد شخصي ومستشار مختص بجودة الحياة على مدار الساعة، وخدمة ركن السيارات، وخدمات أمنية متكاملة، وخبراء في الصحة واللياقة، فضلاً عن منطقة لعب للأطفال، وحدائق خضروات، وطاهٍ خاص بالمبنى، والذي يعتبر خدمةً مشمولة ضمن الرسوم، وفي حال رغبة القاطنين بالاستفادة منها، فإنهم يتحملون تكلفة المكونات فقط.

أيقونة البناء الأخضر

تحمل ايوا شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية، التي تعدّ أعلى تقدير في مجال تصميم وإنشاء المباني المستدامة. هذا الإنجاز الرفيع يؤكد أن ايوا تلبيّ أشد المعايير صرامة في كفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على المياه، والمسؤولية البيئية. ومن خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين استخدام الموارد، وتوفير بيئة داخلية أكثر صحة، تجسد ايوا أبهى صورة لتناغم جودة الحياة والاستدامة، لتضع معياراً جديداً للحياة الصديقة للبيئة.

علاوةً على ذلك، تتميز واجهة ايوا، المصنوعة من السيراميك المزجج، بخاصية التنظيف الذاتي، مما يلغي الحاجة إلى المنظفات أو المواد الكيميائية، كما يتم استخدام المياه المعاد تدويرها لري المساحات الخضراء المحيطة، لتؤكد ايوا على التزامها العميق اتجاه كوكب الأرض.

في قلب دبي النابض، إطلالات خلابة وموقع استراتيجي لا يضاهى

تستأثر ايوا بموقع متفرد على ضفاف قناة دبي المائية، لتقدم أجمل الإطلالات البانورامية على منطقة داون تاون دبي وبرج خليفة الأيقوني. إن قربها من دبي مول، وبرج خليفة، ومطار دبي الدولي يضمن تنقلاً سريعاً نحو أهم المعالم والوجهات في وقتٍ قصير، مع الحفاظ على أجواء هادئة وراقية ترتقي بالحياة بين أحضانها. تمنح ايوا سكانها تفاصيل أرقى جوانب الحياة في دبي، جامعةً بين سهولة الوصول إلى منطقة الأوبرا بالسيارة ومتعة التنزه على طول الواجهة المائية. وبتصميمها الذي يعكس فكرة أن المنازل تحمل في طياتها قصصاً يجب أن تروى وتترك أثراً، تتخطى ايوا حدود الجماليات والوظائف لتصبح جزءاً لا يتجزأ من هوية المدينة، وبصمة راسخة في تاريخ دبي لعقود مديدة.

وقال أليكس زاغريبيلني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ أر ايفوليوشن:" ايوا ليست مجرد مسكن، بل هي رؤية معمارية ترسم ملامح مساحات ملهمة تعيد تشكيل حياة قاطنيها. من خلال مزج عراقة الحكمة القديمة بأحدث التقنيات ومبادئ الاستدامة، تمثل ايوا فجراً جديداً في عالم العقارات، حيث تتلاقى الفخامة بالرفاهية، ويتكامل الابتكار مع الانسجام".

في رحلة عبر الزمن والمدن، لأكثر من عقدين ونصف، كانت أر ايفوليوشن بمثابة النحات الذي يعيد تشكيل وجه العقارات. في دبي وبرلين وريغا وبرشلونة، تركت لمساتٍ فنية تجسد رؤى جريئة، حيث تتعانق روح الحكمة القديمة مع نبض التكنولوجيا الحديثة، لتبهرنا بصروح معمارية تتغنى بالاستدامة والرفاهية وألفة المجتمع. ومع أيقونتها الجديدة، ايوا، تعلن أر ايفوليوشن عن ميلاد فجر جديد في عالم العقارات الفاخرة. إنها ليست مجرد مسكن، بل هي تحفة معمارية ترتقي بالجسد والعقل والذات، وتضع الاستدامة والرفاهية نصب أعينها.