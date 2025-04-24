افتتاح "ندّ الشبا مول" أحدث وجهة لتجارب التسوّق والترفيه في دبي

أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ التجزئة في دبي، عن الافتتاح الرسمي لـ "ندّ الشبا مول"، الوجهة الحيوية الجديدة في قلب منطقة ندّ الشبا، حيث يتفرّد بموقعه المتميز وتصميمه العصري وهي العناصر التي تجعل منه وجهة مفضّلة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية، فضلاً عن إسهامه في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة التجزئة.

ويُعد "ند الشبا مول" الإضافة الأحدث ضمن محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول والتي تضم 10 مراكز تسوّق تجارية و15 وجهة للتجزئة والترفيه و18 مركزًا للتسوق.

وقد تم تصميم المول الجديد ليكون وجهة متميزة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية، على مساحة 500,000 قدم مربع، ويشمل أكثر من 100 متجر لتقديم خيارات متنوعة من تجارب التسوّق، والترفيه، والمطاعم، واللياقة البدنية، ومحلات السوبر ماركت ضمن أجواء تجمع بين الراحة وأسلوب الحياة العصري.

ومن أوائل العلامات التجارية التي افتتحت أبوابها في المول: "هوم بيكري" و"جود كوفي" و"بيه دي ال كوفي كو" و"هومر لوبستر" و"% أرابيكا" و"فن سيتي" و"سبينس" و"جو سبورت" و"مطعم "سولت" وغيرهم، مع انضمام كل من "فيتنجلام" و"فيت كود" وجمعية الاتحاد التعاونية في مايو 2025، إلى جانب المزيد من العلامات التجارية التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر المقبلة.

ويُعزّز "ندّ الشبا مول" من محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول في قطاع التجزئة، والتي تضم أبرز مراكز التسوّق التجارية مثل: "نخيل مول" و"ابن بطوطة مول" و"ذا أوتلت فيليدج" و"سوق التنين"، إلى جانب وجهات التجزئة والترفيه مثل "بلوواترز دبي" و"جميرا بيتش ريزيدنس" و"ويست بيتش"، ومراكز التسوّق ضمن المجمّعات السكنية والتي تضع راحة وسهولة الوصول في مقدمة أولوياتها عبر أنحاء دبي.

ويفتح "ند الشبا مول" أبوابه خلال أيام الأسبوع من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 مساءً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع: من الساعة 10:00 صباحاً إلى منتصف الليل. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن المول عبر زيارة الرابط www.nadalshebamall.ae