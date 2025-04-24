أحمد بن سعيد: تنسيق استثنائي مكّن مئات الآلاف من السفر بسلاسة عبر مطارات دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن فرق العمل في دبي جسدت مستوى استثنائياً من التنسيق والاستجابة، خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً هذا العام، ما مكّن مئات الآلاف من المسافرين من الوصول إلى المطار وإنجاز إجراءاتهم بسلاسة وكفاءة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً هذا العام، جسّدت فرق العمل في دبي مستوى استثنائياً من التنسيق والاستجابة، مما مكّن مئات الآلاف من المسافرين من الوصول إلى المطار وإنجاز إجراءاتهم بسلاسة وكفاءة".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "ما تحقق لم يكن مجرد نجاح تشغيلي، بل ترجمة حقيقية لرؤية دبي الاستباقية، وجاهزيتها العالية، والتزامها الراسخ بتقديم تجربة سفر عالمية بمعايير استثنائية".

واختتم سموه: "وبناءً على توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أتقدم بجزيل الشكر لكل من كان جزءاً من هذا الإنجاز، ولكل من جسّد روح الفريق الواحد. شكراً دبي".