211 مليون زائر لـ «ابن بطوطة مول» في 20 عاماً

أكد فريد عبدالرحمن، المدير العام لوجهات التجزئة في دبي القابضة لإدارة الأصول، خلال احتفالية مركز تسوق «ابن بطوطة مول» بمرور 20 عاماً على تأسيسه، أن دبي القابضة لإدارة الأصول تلعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي العالمية كمركز رائد للأعمال والسياحة، وذلك من خلال محفظتها المتنوعة في قطاع التجزئة.

واستقطب «ابن بطوطة مول» أكثر من 211 مليون زائر منذ افتتاحه، حيث يحتفل «ابن بطوطة مول»، أكبر مركز تجاري ذي طابع خاص في العالم وإحدى الوجهات البارزة في دبي بمرور 20 عاماً على تأسيسه بسلسلة من الفعاليات المميزة، ويمنح زوّاره فرصة الفوز يومياً بعطلة أحلام، وذلك من 21 أبريل وحتى 10 مايو 2025.

وتستمد الحملة إلهامها من الرحّالة الأسطوري الشهير ابن بطوطة، حيث سيحصل الفائزون على رحلات شاملة التكاليف إلى الدول التي تمثّلها الساحات الست في المول وهي: الصين والهند ومصر، ليعيشوا تجربة استثنائية تغمرهم بالتراث الثقافي الغني الذي ألهم تصميم المول.

وأضاف فريد: «تضم دبي القابضة 10 مراكز تسوّق تجارية و15 وجهة للتسوق والترفيه و18 مركز تسوّق. ويُعدّ «ابن بطوطة مول» من الوجهات الرئيسة ضمن هذه المحفظة.