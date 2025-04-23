6.12 مليارات درهم عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية في أبريل

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025. وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في مايو 2027 وسبتمبر 2029، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.12 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.6 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي بالإمارات.

ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 3.83% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.93% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029 وذلك بفارق 5 وصفر نقاط أساس على التوالي مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.