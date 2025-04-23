«أراكال» تتوسع بافتتاح أكبر فروعها وأكثرها ابتكاراً في الإمارات

تستعد شركة «أراكال» للذهب والألماس (Arakkal Gold and Diamonds) المعروفة بتراثها العريق وحرفيتها العالية وإرثها الموثوق لافتتاح أكبر صالة عرض مبتكرة لها بدولة الإمارات، وذلك في «سفاري مول» الشارقة، في 27 أبريل 2025، ويمثل هذا الافتتاح الكبير إنجازاً مهماً في رحلة «أراكال» كونها علامة تجارية عالمية للمجوهرات الفاخرة، تجمع بين التقليد والحداثة لتعزيز تجربة العملاء.

واحتفاء بهذه المناسبة المهمة قدمت «أراكال» أكثر من 500 كيلوغرام من التصاميم الذهبية الجديدة، التي تم اختيارها حصرياً لعام 2025، وتتراوح هذه المجموعات الجديدة بين الكلاسيكيات الخالدة والروائع المعاصرة، وهي تعد بقطع استثنائية تناسب كل الأذواق المميزة والتقاليد المحببة.

وقال ثانفير سي. بيه.، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال مؤتمر صحفي: «تجسد صالة العرض هذه انعكاساً لتراثنا واحتفاء بمستقبلنا، أكثر من كونها مجرد مساحة للبيع بالتجزئة. وقد بذلنا قصارى جهدنا في كل التفاصيل لنضمن أنها تعكس الأناقة والفخامة اللتين يربطهما عملاؤنا باسم «أراكال».

ويشكل الافتتاح الكبير في الشارقة بداية لعام من النمو الكبير لشركة «أراكال» للذهب والألماس، مع افتتاح صالة عرض جديدة في أبوظبي في أغسطس المقبل. وبحلول نهاية عام 2025 سترسخ العلامة التجارية حضورها في كل من عمان والمملكة العربية السعودية وقطر، يليها أول ظهور لها في أوروبا في عام 2026.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قال طاهر محمد، المدير الإداري في شركة «أراكال»: «نحن في «أراكال» لا نبيع المجوهرات فحسب، بل نسعى إلى تقديم تجارب مميزة لعملائنا، فبمجرد دخول العميل إلى متجرنا يجد نفسه منغمساً في أجواء من الدفء والرقيّ والثقة. وتجمع صالة عرضنا الجديدة في الشارقة بين التصاميم المعقدة والخدمة الشخصية، وأفضل قيمة مقابل المال؛ وكل ذلك مع تقديم مجموعات خالدة وعصرية مصنوعة بشغف».