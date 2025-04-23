"باي-بال" العالمية تختار دبي مركزاً إقليمياً لخدمة 80 دولة

أعلنت شركة "باي-بال" PayPal، منصّة التجارةالرقمية العالمية، عن افتتاح مركز إقليمي جديد في دبي، ويُعدّ أول موقع لها علىالإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يخدم 80 دولة، ويُمثل هذا المركزالواقع في مدينة دبي للإنترنت تأكيداً على التزام "باي-بال" تجاهعملائها وشركائها في المنطقة، لتمكين ملايين الأفراد والشركات من الوصول إلىالاقتصاد الرقمي العالمي.

وستُسهم توسعة حضور "باي-بال" في توفيرحلول التجارة العالمية في المنطقة، بما في ذلك المدفوعات السلسة، ومستويات الأمانالمتقدمة، والوصول الأوسع إلى شبكات الدفع الدولية، لمساعدة الشركات الكبيرةوالصغيرة على توسيع نطاق مبيعاتها خارج الحدود.

وخلال مشاركتها في مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي2025، قالت سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في "باي-بال":"تتمتع "باي-بال" بموقع فريد يتيح لها التقريب بين المستهلكينوالشركات في التجارة عبر الحدود، مما يعزّز نموّ الاقتصادات المحلية. ونفخر اليومبخدمة أكثر من 430 مليون عميل حول العالم، ونتطلع للوصول إلى المزيد من العملاءانطلاقًا من مركزنا الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق هدفناالمتمثل في تمكين شركات المنطقة من التواصل مع مستهلكينا حول العالم، وتزويدالمستهلكين هنا بإمكانات التسوّق الدولي بكل ثقة."

وأضافت سوزان: "تحرص "باي-بال" علىتسريع تطوير الجيل الجديد من تجارب التسوّق، بالتوازي مع التحوّلات الجذرية التييُحدثها الذكاء الاصطناعي في طرق التسوّق والدفع، بما يشمل المحافظ الذكيةوالتجارة المعزَّزة بوكلاء الذكاء الاصطناعي. ونحن متشوّقون للغاية بمشاركةعملائنا وشركائنا في هذه الرحلة المثيرة."

ويأتي إعلان "باي-بال" في أعقاب سلسلة مناتفاقيات التعاون والشراكات الكبرى التي أبرمتها الشركة في المنطقة خلال الأشهرالأخيرة.

من جهته، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول،المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى"باي-بال": " يمكننا توسيع الوصول الجماعي إلى الاقتصاد الرقميالعالمي، من خلال شراكاتنا الإستراتيجية مع البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية،ومزوّدي خدمات الاتصالات، والجهات الفاعلة في مجال التجارة. ونحن فخورون بخدمةالعديد من أكبر الشركات الرقمية في المنطقة، ضمن قطاعات حيوية مثل الطيرانوالسياحة والسلع الرقمية والتجزئة. ومن خلال مركزنا الإقليمي الجديد في دبي، ننطلقلتحقيق المزيد، لا سيما في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالأدواتاللازمة لجذب الزبائن وتحقيق المبيعات والاحتفاظ بهم على المستوى العالمي."