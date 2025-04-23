«سوانك» تكشف عن مشروع «سيلورا ريزيدنس» في ميدان

أعلنت شركة «سوانك للتطوير» العقاري عن إطلاق مشروعها المرتقب «سيلورا ريزيدنس» في مدينة محمد بن راشد في منطقة ميدان، ويضم المشروع مجتمعاً سكنياً حصرياً يتكون من 30 فيلا مستقلة.

وقال مصطفى السعيد، مؤسس شركة «سوانك» للتطوير العقاري: «يعكس مشروع «سيلورا ريزيدنس» التزامنا بابتكار مساحات سكنية رائدة، تتناغم فيها عناصر الفخامة مع جمال الطبيعة. وتم تصميم كل فيلا بحيث تتماشى هندستها المعمارية مع محيطها الطبيعي، لتمنح السكان إطلالات خلابة، ومساحات داخلية مريحة، وإحساساً نادراً بالسكينة في قلب المدينة».

وأكد السعيد التزام شركة «سوانك» للتطوير العقاري بدعم القطاع العقاري في دبي، وذلك من خلال تطوير مجتمعات متكاملة وذكية مثل مشروع «سيلورا ريزيدنس»، مشيراً إلى أن الشركة تواصل دعم الابتكار والنمو، من خلال ترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تبني التقنيات الخضراء والحلول الذكية في جميع مشاريعها، بما يضمن بيئة مستدامة، تتماشى مع تطلعات المستقبل.

وأضاف السعيد أن المشروع يشكل إضافة نوعية لمستقبل القطاع العقاري في دبي، وهو سيحقق بكل تأكيد نجاحاً واسعاً وإقبالاً لافتاً من المهتمين والمستثمرين، بفضل تصميمه وموقعه الاستراتيجي، حيث سيوفر أسلوب حياة متوازناً لكل شخص يبحث عن التميز.

وأضاف السعيد أن دبي تواصل تطورها مركزاً عالمياً للابتكار المعماري والرفاهية، ويأتي مشروع «سيلورا ريزيدنس» استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من المشاريع السكنية، التي توفر أسلوب حياة هادئ للعائلات في وسط المدن النابضة بالحياة.

بعد نجاح مشروعها الأول تواصل «سوانك» للتطوير العقاري تعزيز سمعتها في إنشاء مجتمعات سكنية استثنائية تعيد تعريف الحياة الفاخرة في دبي، من خلال مشاريع تجمع بين الابتكار والأصالة، ويعد «سيلورا ريزيدنس» تجسيداً حقيقياً لهذه الرؤية.