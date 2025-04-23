إطلاق «مجلس المركبات الكهربائية» وحوارات مستقبلية حول التنقل الذكي

أسدل الستار على فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS أبوظبي 2025، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بعد ثلاثة أيام حافلة بالابتكار، الشراكات، والرؤى المستقبلية التي عززت مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال التنقل الكهربائي.

وشهد اليوم الختامي إطلاق مبادرة «مجلس المركبات الكهربائية»، بتنظيم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهي منصة حوارية مفتوحة جمعت تحت مظلتها نخبة من المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع، والمستثمرين والخبراء لمناقشة مستقبل التنقل الكهربائي في الدولة والمنطقة.

وتناول المجلس مجموعة من المحاور الحيوية شملت البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية، تكامل الشبكات الذكية، البيئة التشريعية، وفرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وجاءت هذه المبادرة تأكيداً على التزام الوزارة بدعم الاستدامة، وتسريع التحول نحو النقل النظيف ضمن إطار مستهدفات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما شهد اليوم الأخير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة Green Power Consultancy وشركة Egypt Distribution، في خطوة تعزز من الدور الإقليمي لقمة EVIS كمحفز للتعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة والتنقل.

وقال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: «يمثل إطلاق مجلس المركبات الكهربائية تطوراً طبيعياً لمسيرة EVIS، حيث لم يعد الحدث مجرد منصة لعرض التكنولوجيا، بل أصبح حاضنة للأفكار ورسم السياسات. هذا يعكس رؤية الإمارات في ريادة الحوارات وصياغة التوجهات المستقبلية للتنقل المستدام في المنطقة».

أضاف هشام البحري، المدير التنفيذي للعمليات في نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: «ما شهدناه خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز التوقعات، من حيث مستوى المشاركة، وعمق النقاشات، ونوعية الشراكات. لقد أصبحت قمة EVIS منصة حقيقية للتحرك نحو مستقبل أكثر نظافة وكفاءة في النقل، ونحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا الإنجاز».

واختتمت قمة EVIS 2025 أعمالها بنجاح، بعد أن جمعت تحت سقف واحد مجموعة من أبرز مصنّعي المركبات الكهربائية، ومزودي البنية التحتية، وصناع القرار، والمستثمرين، بدعم من أدنوك للتوزيع، ومواصلات أبوظبي، وUAEV. وقد تميزت فعاليات القمة بالعروض الحية، الإطلاقات التقنية، والجلسات الحوارية التي عززت موقع أبوظبي كمركز للابتكار في التنقل المستدام.

ومع إسدال الستار على هذه النسخة من القمة، تترسخ رسالة EVIS بأن الإمارات لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسهم في صناعته وتوجيه مساره.