القطاع السياحي والعقاري يقودان نمو «مجموعة بن حم» في 6 أشهر

أكد الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري، المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، أن المجموعة حققت أداءً استثنائياً في قطاع السياحة، حيث سجلت فنادقها نسبة إشغال وصلت إلى 89% خلال الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نمواً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة. وأرجع الشيخ أحمد هذا النجاح إلى البيئة السياحية الجاذبة التي توفرها دولة الإمارات، بفضل البنية التحتية الحديثة، وتنوع الأنشطة الترفيهية، وسهولة السفر والحصول على التأشيرات.

جاءت تصريحات الشيخ أحمد بن حم خلال استعراض نتائج الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة بن حم خلال الستة أشهر الماضية، والتي شملت الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025. وقد أظهرت النتائج أداءً إيجابياً وملحوظاً في مختلف القطاعات، ولا سيما في الفندقة والسياحة، والعقارات والإنشاءات، والتعليم.

كما أظهرت تقارير وكالات بن حم للسفريات ارتفاعاً في الطلب على خدماتها، حيث حققت أعلى مبيعاتها خلال هذه الفترة في إمارة أبوظبي، ما عزز من موقعها واحدة من أبرز شركات السفر والسياحة في الدولة.

القطاع الفندقي والسياحي

وفي ما يخص القطاع العقاري، أشار الشيخ أحمد إلى التقدم الكبير في تنفيذ المشروع السياحي الضخم الذي تقيمه المجموعة في العاصمة المغربية الرباط، والذي يضم مركزاً تجارياً وفندقاً من فئة خمس نجوم. وأكد أن وتيرة العمل تسير وفق الجدول الزمني المخطط، مع توقعات بافتتاح المشروع في بداية العام القادم.

وأضاف إن السوق العقارية في دولة الإمارات تشهد طلباً متنامياً من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزز من فرص النمو في هذا القطاع الحيوي، مستنداً إلى أداء مالي قوي واستراتيجية استثمارية مرنة تستجيب لمتغيرات الأسواق.

وأشار إلى أن السياسة التنويعية التي تنتهجها دولة الإمارات قدمت دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني، مع ارتفاع الناتج المحلي مدفوعاً بالطلب المتزايد في قطاعات مثل السياحة والعقارات والإنشاءات. وأشار إلى أن هذه السياسة فتحت آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات والقطاعات الحيوية، ما يعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الحديث.

قطاع التعليم

وفي قطاع التعليم، واصلت مجموعة مدارس بن حم تحقيق إنجازات لافتة، حيث أظهرت التقارير السنوية تحسناً ملحوظاً في الأداء الأكاديمي والتشغيلي، نتيجة تبنّي أحدث النظم التعليمية العالمية، والحرص على تقديم بيئة تعليمية متطورة تلبي أعلى المعايير الدولية، ما يعكس التزام المجموعة بتعزيز جودة التعليم في الدولة.

نحو مستقبل واعد

واختتم أحمد بن حم تصريحاته مؤكداً أن مجموعة بن حم تواصل السير بخطى ثابتة ومدروسة نحو آفاق اقتصادية جديدة، مستندة إلى رؤية استراتيجية مرنة وطموحة، تواكب التطلعات المستدامة، وتعزز من مكانتها مجموعة رائدة في مختلف القطاعات الحيوية على المستويين المحلي والدولي.