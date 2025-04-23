13.2 ملياراً تداولات العقارات في الشارقة الربع الأول بنمو 31.9%

سجلت تداولات القطاع العقاري في الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول بنمو 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 والتي بلغت 10 مليارات درهم ووصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة إلى 24,597 معاملة، بنمو 4.8% مقارنة بالفترة نفسها 2024 والتي بلغت 23,478 معاملة.

مكانة عالمية

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي».

وبلغ إجمالي معاملات البيع (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق بالربع الأول 8,123 معاملة، بنمو 32.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 والتي سجلت 6,146 معاملة وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول 10.7 مليارات درهم موزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.

وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات تصدرت مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.

المعاملات السكنية

بتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بإجمالي 2,894 معاملة تشكل 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ477 معاملة بنسبة 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ39 معاملة، وبنسبة 1%.

وسجلت معاملات الرهن أثناء الربع الأول،1,417 معاملة بقيمة إجمالية 2.4 مليار درهم، عبر 21 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن فتصدرت منطقة «أم فنين» بـ113 معاملة بقيمة بلغت 170.6 مليون درهم، تلتها «مويلح التجارية» بـ66 معاملة بقيمة بلغت 246.5 مليون درهم، ثم منطقة «الحمرية (غرب)» بـ65 معاملة بقيمة 158.6 مليون درهم، ومنطقة «الصجعة – الصناعية» بـ60 معاملة بقيمة وصلت إلى 148.2 مليار درهم.

4 مشاريع جديدة

وتم تسجيل 4 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري جميعها مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و«الطي» و«الطي غرب».

وتعامل مستثمرون من 97 جنسية مع عقارات الشارقة حيث شكّلت استثمارات مواطني الإمارات حوالي 5.2 مليارات درهم من إجمالي التداول النقدي تشكل 39.8% من الإجمالي، وأما الخليجيون فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 509.8 ملايين درهم وبنسبة 3.9%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 3 مليارات درهم وبما يعادل 22.3%، وحققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي سجلت 4.5 مليارات درهم وهي تشكل 34% من قيمة الاستثمارات.

وشهدت الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى وبلغ عددهم 3,725 بنهاية الربع الأول بنمو 25.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة من الجنسيات الأخرى 3,951 عقاراً بنمو 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ7,198 عقاراً، يليهم المستثمرون من الهند بـ796 عقاراً، ثم السوريون بـ502 عقار. تلاهم المستثمرون من مصر بـ391 عقاراً، والعراق بـ318 عقاراً، ثم الأردن بـ303 عقارات.