«أغذية» توزع أرباحاً بقيمة 175 مليون درهم عن 2024

أعلنت مجموعة «أغذية» موافقة المساهمين على نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعلى التوصيات الأخرى المقدمة من مجلس الإدارة، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 21.03 فلساً للسهم الواحد عن كامل السنة المالية، بإجمالي قدره 175 مليون درهم، وهو ما يعكس نمواً 19% مقارنة بالعام 2023.

ويتضمن هذا التوزيع أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من العام بقيمة 10.72 فلوس للسهم الواحد، وذلك تماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح نصف السنوية.

وكانت المجموعة قد وزعت في وقتٍ سابق أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 10.31 فلوس للسهم الواحد بما يعادل 85.7 مليون درهم عن النصف الأول من العام، تأكيداً على التزامها المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة «أغذية»، إن توصية مجلس الإدارة والموافقة اللاحقة من المساهمين على زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 19%، تعكس الالتزام المستمر بتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، مؤكداً أن سياسة التوزيعات النقدية تبقى ركيزة أساسية في نهج «أغذية» للتواصل مع المساهمين.