«دبي للخدمات المالية» واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يبحثان الارتقاء بالأطر التنظيمية إقليمياً

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، حواراً رفيع المستوى حول الرؤى التنظيمية، ركز على تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في العالم العربي.

وشارك في جلسات الحوار، التي عُقدت في مركز دبي المالي العالمي، ممثلين عن أبرز الهيئات التنظيمية، ونخبة من قادة القطاع، وخبراء الابتكار المالي في المنطقة، لاستكشاف مختلف الفرص، والتحديات، والنهج التنظيمية في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية.

وشكلت الفعالية منصة لإطلاق حوار مفتوح حول دمج التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الابتكارات الناشئة في الأطر التنظيمية، كما ألقت الضوء على أهمية التعاون الإقليمي بين هيئات تنظيم الأوراق المالية العربية، لتعزيز النمو المستدام، وحماية المستثمرين، وسلامة السوق.

منظومة استشرافية

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «لم يعد الابتكار مجرد مفهوم نتناوله في حديثنا عن المستقبل، بل أصبح ضرورة عصرنا الحتمية لكل من يطمح نحو التقدم. ونحن في السلطة واثقون بأننا من خلال تعزيز الحوار التعاوني وتبادل الرؤى التنظيمية، نستطيع إرساء منظومة مالية استشرافية تتسم بالاستتباب بين الابتكار والضمانات التنظيمية الراسخة. شراكتنا الوطيدة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تجسد حرصنا المشترك لصوغ مستقبل مالي يتميز بالمرونة والتنافسية في إمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها».

تمكين الأسواق

وقال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية: إن منطقتنا حافلة بالفرص، والابتكار هو جوهر التجدّد والمرتكز الأساسي لإطلاق مجمع إمكانياتنا اللامحدودة. تعتبر جلسة اليوم خطوة مهمة لمواءمة الرؤى والنهوج التنظيمية بين هيئات الأوراق المالية العربية، ونحن نهدف من خلال التعاون الوثيق على تمكين الأسواق واستبقاء ثقة المستثمرين وانتهاج التقنيات من أجل مستقبل يصبح فيه الابتكار عنواناً للحياة.

اختبار الابتكار

تضمنت الفعالية جلسات حوار تناولت العديد من المواضيع، مثل رخصة اختبار الابتكار التي تمنحها سلطة دبي للخدمات المالية، ومنظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى دور التعاون الإقليمي في تسريع وتيرة الابتكار المالي.

كما استعرضت سلطة دبي للخدمات المالية أمام المشاركين آخر المستجدات والتحديثات بشأن منصتها لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.

يشار إلى أن منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية تأسست في عام 2020 كأول منصة تقودها جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وتسهم بدور محوري في حماية وتعزيز بيئة الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي. وتشجع سلطة دبي للخدمات المالية الشركات على الاستفادة من منصتها لتعزيز دفاعاتها السيبرانية من خلال استخدام المعلومات الخاصة بالتهديدات لاتخاذ إجراءات أمنية فعالة. ومنذ نشأتها، أصدرت المنصة أكثر من 46 مليون مؤشر اختراق للمستخدمين، مما يشير إلى إنجاز مهم يؤكد على تأثيرها الكبير.

وتعتزم سلطة دبي للخدمات المالية توسيع نطاق منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من خلال إضافة مصادر بيانات جديدة لتعزيز عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات.

قيمة متجددة

واشتملت فعالية اليوم على جولة للمشاركين في مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي الهادف نحو توليد قيمة اقتصادية متجددة من خلال احتضان الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز المواهب عبر مختلف القطاعات، لا سيما ضمن الصناعات ذات التوجه المستقبلي. وفي خاتمة الجلسة، جددت جميع الجهات التزامها المشترك بتوثيق أواصر التعاون وتكثيف عملية تبادل الخبرات والمعرفة من خلال طرح المزيد من المبادرات المشتركة.