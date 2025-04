مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يطلق أكبر احتفالية للقطاع هذا الأسبوع

تنطلق الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025 لتقدم 17 يوماً من الفعاليات الممتعة هذا الأسبوع بدءاً من 25 أبريل وحتى 11 مايو. ويقدم المهرجان الأكبر والأكثر تميزاً للألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تجارب لعب مجانية في ألعاب League of Legends، وFortnite، وEA FC 25، وPUBG Mobile، إلى جانب ألعاب الأركيد الكلاسيكية، وتحديات قوية على أجهزة PlayStation، وXBOX، وNintendo، بالإضافة إلى عروض ألعاب حصرية، ومبادرات تعليمية، وجلسات حوارية متخصصة في صناعة الألعاب والرياضات الرقمية، وغيرها الكثير. كما يضم المهرجان أيضاً بطولات الرياضات الرقمية الحماسية، وبطولة كوسبلاي للأزياء التنكرية مع فرص الفوز بجوائز بقيمة تزيد على 500000 درهم.

معرض GameExpo

يعود معرض GameExpo، الفعالية الرئيسية للمهرجان، من يوم 9 وحتى 11 مايو في قاعة زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، وهو يضم ثماني مناطق ألعاب ذات طابع خاص تقدم عدة فعاليات بما فيها لقاء وتحية أبرز المؤثرين في مجال الألعاب، وكذلك بطولات الألعاب الحماسية، وألعاب الأركيد الكلاسيكية، وسباقات المحاكاة، وألعاب ويب 3 (Web3)، وغيرها الكثير. وتقدم منطقة Retro Zone تجربة تفاعلية مليئة بالحنين إلى الماضي للزوار من جميع الأعمار مع ألعاب الأركيد الشهيرة، فيما تتيح منطقة العائلات من بنك الإمارات دبي الوطني أنشطة ألعاب مميزة للعائلات.

ويضم المهرجان هذا العام منطقتين جديدتين كلياً هما The Quest: The New IRL وJust Dance Zone بالتعاون مع "يوبي سوفت". وتعد الساحة الرئيسية ومنطقة الألعاب الوجهة الأمثل لمشاهدة البطولات القوية، وتحديات الألعاب التفاعلية، وغيرها الكثير للاعبين والجمهور على حد سواء. ويمكن لعشاق الألعاب استكشاف منطقة The Narrows، وهي عبارة عن سوق حيوي مزدهر يضم أحدث المنتجات الحصرية، والمقتنيات. وفي الوقت نفسه، تقدم منطقتا طلبات للمأكولات والمشروبات تشكيلة متنوعة من خيارات تناول الطعام، مما يمنح الحضور مساحة للاسترخاء واستعادة النشاط بين جلسات الألعاب.

وستبهر تجارب الألعاب والتقنيات المتطورة، الجمهور في أرض ألعاب ريد بُل وجناح Web3 Pavilion: Bitget X SWEAT، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة تقدمها Antifreeze، وHaribo، وأكاديمية نصر للرياضات الرقمية، وGillette.

ويقدم GameExpo 2025 تجربة مميزة لجميع عشاق الألعاب، ويجسد مستقبل هذا القطاع الحيوي. وتتوفر تذاكر الحجز المبكر المخفضة الآن، بما في ذلك تذاكر اليوم الواحد التي تبدأ من 39 درهماً للطلاب، و69 درهماً للكبار. ويمكن للجمهور شراء تذاكر تؤهلهم للحضور على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من 69 درهماً للطلاب، و139 درهماً للكبار. كما تتوفر تذاكر "تجربة اللاعب المحترف" المحدودة التي تتيح لحامليها الدخول ليوم واحد والاستمتاع باللقاءات الحصرية مع المؤثرين في مجال الألعاب ابتداءً من 199 درهماً. ويمكن للعائلات المكونة من ستة أفراد (شخصان بالغان وأربعة أطفال) الاستمتاع بتذكرة دخول ليوم واحد ابتداءً من 149 درهماً، أو تذكرة لمدة ثلاثة أيام مقابل 299 درهماً. تتوفر التذاكر عبر Platinumlist.

بطولة كوسبلاي دبي للأزياء التنكرية تحتفي بالإبداع

تدعو بطولة كوسبلاي دبي للأزياء التنكرية عشاق الأنمي، والألعاب، وثقافة البوب، لعرض إبداعاتهم المذهلة يوم 11 مايو في إطار معرض GameExpo في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، والفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 30000 درهم، ولقاء وتحية شخصيات الكوسبلاي المحبوبة. وتنطلق البطولة مع عرض كوسبلاي الافتتاحي، حيث يقوم المشاركون بتجسيد أشهر الشخصيات بأسلوب فني إبداعي، يليه عرض أزياء كوسبلاي اليومي، الذي يتيح الفرصة للمشاركين لإظهار إبداعاتهم في عرض حيّ. وفي الختام، تدعو البطولة أفضل المواهب على مستوى المنطقة إلى خشبة المسرح للتنافس على اللقب، مع تسليط الضوء على براعة الأزياء والأداء الاستثنائي أمام الجمهور. وسيشارك أشهر نجوم كوسبلاي على مستوى المنطقة في تحكيم المسابقات، بالإضافة إلى حضور جلسات حصرية للقاء والتعارف، مما يتيح للجمهور فرصة التواصل والتعلم من نجومهم المفضلين. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل اليوم عبر نموذج تسجيل كوسبلاي، حيث يُغلق باب التسجيل في 6 مايو.

منافسات Play Beyond

يستضيف معرض GameExpo منافسات Play Beyond يومي 10 و11 مايو في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بمشاركة لاعبين محترفين من المنطقة والعالم. وتشمل الفعالية مجموعة من التحديات القوية والمباريات الحماسية بمشاركة نخبة من المؤثرين في عالم الألعاب، حيث يعود أبو فلاح، المؤثر المعروف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المسرح، بينما يتنافس المبدعون في تحديات قوية للفوز بكأس Play Beyond. ويمكن للجمهور مشاهدة مباريات حماسية والمشاركة في تحديات ألعاب تفاعلية، مما يضمن تجربة لا تُنسى للجميع.

برنامج تعليمي ملهم

يلتزم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية بإشراك الطلاب والمعلمين في رسم ملامح مستقبل قطاع الألعاب الرقمية من خلال البرنامج التعليمي للمهرجان. ويمكن للطلاب والمعلمين حضور ورش عمل مفيدة، والمشاركة في بطولات ممتعة، والتنافس للفوز بجوائز تبلغ قيمتها 50000 درهم. وتشمل أبرز الفعاليات التي تُقام في إطار البرنامج التعليمي للمهرجان تحدي Minecraft التعليمي، وتحدي لعبة Fortnite، ومسيرة Power Up، وGame Changers، وGame Quest Express، بالإضافة إلى عروض يقدمها الخبراء، وورش عمل حصرية يقدمها كبار المعلمين من Microsoft وUnreal Engine، حيث جرى تصميم جميع الفعاليات بهدف تقديم أفكار قيّمة للمعلمين والطلاب حول الفرص الوظيفية في قطاع الألعاب والرياضات الرقمية. وسيحظى الطلاب يوم 8 مايو بفرصة زيارة معرض GameExpo في رحلة مدرسية لمعرفة المزيد حول الابتكار في عالم الألعاب.

بطولات حماسيّة لمحبي الألعاب

يمكن لعشاق الألعاب في مختلف أنحاء المنطقة المشاركة في البطولات المختلفة التي يقدمها مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، حيث يقدم كأس بلاي ستيشن في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، فرصة لاثنين من الفائزين المحظوظين من سكان دولة الإمارات لتأمين مكانين في النهائيات والتنافس مع ستة لاعبين من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف الحصول على حصة من الجائزة التي تبلغ قيمتها 10000 دولار أمريكي، حيث تُقام الجولات النهائية يوم 10 مايو في إطار معرض GameExpo. وفي الوقت نفسه، يقدم تحدي Yalla Ludo من 29 أبريل وحتى 6 مايو، تجربة لعب فريدة من نوعها، تتيح للاعبين ربح مكافآت حصرية والارتقاء بترتيبهم ضمن قائمة المتصدرين الخاصة باللعبة.

قمة GameExpo: ملتقى رواد الصناعة

تُقام قمة GameExpo يومي 7 و8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستضيف أكثر من 100 خبير يناقشون أحدث توجهات صناعة الألعاب، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والويب 3 (Web3)، وألعاب الهواتف المتحركة، والتوسع السريع لسوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسلط القمة الضوء على المواهب الإقليمية من خلال جوائز ألعاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتيح للحضور إمكانية التواصل، ومناقشة فرص الاستثمار، وتطوير الأعمار، وصياغة مستقبل قطاع الألعاب والرياضات الرقمية. لمزيد من المعلومات، ولتسجيل الاهتمام بحضور قمة GameExpo، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني. يمكن حجز التذاكر من خلال Platinumlist.

يُقام مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025 بدعم من الشركاء الاستراتيجيين وهم: دو، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وريد بل، وروڤ، وروكسي سينما، وطلبات، وفيرجن راديو.