إعفاء إيجاري لمطاعم ومقاهي الواجهة المائية في دبي مول وسوق البحار

أعلنت إعمار مولز عن إطلاقها مبادرة دعم إيجاري تستهدف منافذ الأطعمة والمشروبات التي تشغل مساحات مطلة على نافورة دبي والبحيرة المحيطة بها في كل من دبي مول وسوق البحار، وذلك في أعقاب إغلاق نافورة دبي، التي طالما شكّلت جاذباً رئيسياً لزوار هذه المنافذ.

وبغية تخفيف الأثر المحتمل على حركة الزوار والتجارب التي تقدمها المطاعم والمقاهي ذات الجلسات الخارجية، قررت إعمار إعفاء المستأجرين من إيجار المساحات المتأثرة على مدار 4 أشهر، بدءاً من يونيو حتى نهاية سبتمبر 2025.

وإلى جانب ذلك، تستعد إعمار لتنفيذ مجموعة من التدابير الأخرى لتعزيز تجربة الزوار في المنطقة، من ضمنها تركيب شاشات رقمية حديثة بطول 400 متر على امتداد ممشى الواجهة المائية. وتهدف هذه الخطوة إلى إثراء الموقع بمحتوى بصري جاذب يدعم إقبال الزوار خلال فترة إغلاق النافورة.

ولطالما اشتهرت التراسات المطلة على نافورة دبي والبحيرة المحيطة بأجوائها النابضة بالحياة، مع إطلالاتها المباشرة على عروض نافورة دبي الساحرة والواجهة المائية الخلابة. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته هذه العناصر في استقطاب رواد المطاعم والارتقاء بتجربتهم عموماً، فإن هذه المبادرة تبرهن على التزام إعمار بدعم شركائها في ظل التغيرات التي تشهدها السوق.

دعم الشركاء

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "على مدار سنوات عدة، شكّلت نافورة دبي والبحيرة المحيطة بها ركيزة أساسية لجاذبية هذه الوجهات. وبينما نخطّ الآن فصلاً جديداً، يجسد الإعفاء الإيجاري التزامنا ببناء شراكات طويلة الأمد، ومساندة مستأجرينا لتجاوز هذه المرحلة بمرونة وثقة".

التزام بالتميّز

وتواصل التراسات في دبي مول وسوق البحار تقديم إطلالات خلابة على المدينة، وتجارب مذاقية استثنائية، وأجواء فريدة من نوعها. وبفضل هذا الدعم، إلى جانب الإضافات الرقمية الجديدة، يستطيع المستأجرون الاستمرار في تقديم تجارب لا تُنسى لزوارهم، أثناء التأقلم مع التغيرات المحيطة.

وتواصل إعمار مولز التزامها الراسخ بتمكين الشركات من خلال حلول مستدامة تحقق النمو والقيمة لمجتمعها من متاجر التجزئة.