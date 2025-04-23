«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات بمصاف الكبار

وضع صندوق النقد الدولي اقتصاد الإمارات في «مصاف الكبار» عالمياً، كما أعطاه أفضلية إقليمية في توقعات النمو للعام الجاري. جاء ذلك ضمن التوقعات الاقتصادية العالمية الحديثة للصندوق الصادرة على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد في واشنطن.

وأبقى الصندوق على توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات عند 4 % في 2025، ترتفع إلى 5 % خلال العام المقبل، حيث تعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إقليمياً. وبهذا التوقع، تكون الإمارات في «مصاف الكبار» وفق توقعات الصندوق، حيث توقع أن يوازي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4 % خلال العام الجاري، ولا يفوقهما إلا الهند التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 6.2%.

وتفوقت الإمارات على العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي خفض الصندوق توقعاته للنمو بشأنها إلى 1.8%، وكندا بنسبة 1.4% وبريطانيا إلى 1.1% و اليابان 0.6%، وألمانيا التي توقع الصندوق ألا تحقق أي نمو خلال العام الجاري.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3% في 2025، ترتفع إلى 3.5% في 2026.وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، توقع نمو الاقتصاد السعودي 3%، والكويت 1.9%، وقطر 2.4%، والبحرين 2.8%، وسلطنة عُمان 2.3%. كما توقع نمو اقتصاد الجزائر 3.5%، وتونس 1.4%، والأردن 2.6%، ومصر بنسبة 3.8%، والمغرب بنسبة 3.9%.