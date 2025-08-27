افتتاح معرض العائلة بدبا الفجيرة

افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة «معرض العائلة» التسوقي بمركز دبا للمعارض التابع للغرفة والذي تنظمه الغرفة في الفترة حتى 3 سبتمبر 2025. ويهدف المعرض إلى توفير تجربة تسوق وترفيه متكاملة للعائلات ومعروضات خاصة بالعودة للمدارس وألعاب مجانية وهدايا للأطفال.

حضر مراسم الافتتاح عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من مدينة دبا الحاليين والسابقين، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

وقام الشيخ سعيد بن سرور الشرقي بجولة بمنصات المعروضات المختلفة، وأثنى على حسن تنظيم المعرض وتنوع معروضاته، كونه الوجهة الأبرز للتسوق والترفيه للعائلات وأطفالهم في مدينة دبا الفجيرة. كما أشاد بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بمجموعة واسعة من الفعاليات والورش التي تثري المعرض بالمعروضات التراثية والبرامج الفنية الحية.

وأكد سلطان الهنداسي حرص الغرفة على تنظيم معارض استهلاكية ومتخصصة ترقى إلى مستوى الطموحات وتسهم في ازدهار نشاط المعارض في إمارة الفجيرة، حيث تحرص الغرفة على الارتقاء بمركز دبا للمعارض، مواكبة للتطورات في صناعة المعارض، وتقديم وسائل حديثة للعرض مع الأخذ في الاعتبار متطلبات السوق وأذواق المتسوقين.