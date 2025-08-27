مجمع دبي للاستثمار يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في أنغولا

وقعت دبي للاستثمار، من خلال جلوبال فارما، وهي شركة تابعة بالكامل لدبي للاستثمار، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في أنغولا لتأسيس منشأة لتصنيع الأدوية في مجمع دبي للاستثمار- أنغولا. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون جلوبال فارما، مع وزارة الصحة الأنغولية لدفع عجلة الإنتاج المحلي للأدوية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في توفير مئات فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية، والحد من الاعتماد على المنتجات الطبية المستوردة، ما يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة الصحة في أنغولا.

وقع مذكرة التفاهم خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين، والدكتورة نيديا دا سيلفا خورخي سايوندو، ممثلة عن وزارة الصحة في أنغولا. وقال خالد بن كلبان: تجسد الاتفاقية رؤية مشتركة لاستشراف مستقبل المشهد الصناعي والاقتصادي في أنغولا، وترتكز على التعاون طويل الأمد والتحوّل المستدام.

ونؤمن في دبي للاستثمار بأن تحقيق النمو الحقيقي يستلزم تمكين الدول من استكشاف طاقاتها الحقيقية وتفعيل قدراتها الإنتاجية، بما يرسّخ دعائم التنمية المستقلة مع تعزيز مسارات الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد.

وتماشياً مع طموحات أنغولا في التحول إلى مركز ريادي للرعاية الصحية في أفريقيا، تتطلع دبي للاستثمار لتطوير هذا المرفق ضمن المجمع الذي يتم إنشاؤه حالياً، بالإضافة إلى ترسيخ دعائم الازدهار المستدام على المدى الطويل في مجال الرعاية الصحية.

ويُجسّد هذا التعاون الاستراتيجي التزام المجموعة بتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية، وتسريع وتيرة التصنيع في أفريقيا، والمساهمة في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة.

وقامت دبي للاستثمارات بتوسيع نطاق تواجدها بشكل مطرد في أنغولا على مدى العامين الماضيين من خلال تطوير دبي للاستثمار أنغولا - أول مجمع منطقة اقتصادية متكاملة في البلاد.

وعلى غرار نجاح مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات، تم تأسيس دبي للاستثمار أنغولا، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يجمع بين المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ويُنظر إليه أنه حافز للتنويع الاقتصادي والإنتاج وخلق فرص العمل في أنغولا.