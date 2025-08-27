«سبيس 42» توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع أنغولا

أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والتي تعمل على دمج القدرات المتفوقة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، عن توقيع مذكرة تفاهم شاملة مع جهاز الأمن والمخابرات العسكرية الأنغولي.

تم توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الأنغولية لواندا بحضور سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «سبيس 42»، وكبار المسؤولين العسكريين الأنغوليين، ويعد توقيع الاتفاقية إنجازاً مهماً في العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية أنغولا، ويعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات مجموعة واسعة من مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وحلول رصد الأرض، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمنصات عالية الارتفاع، والطائرات المسيرة لقطاع الأمن الوطني، وحلول مراقبة الحدود، وتطوير مركز القيادة والتحكم.

وتحظى «سبيس 42» بحضور راسخ في أنغولا، حيث توفر تغطية شاملة للبلاد عبر خدمة الإنترنت الفضائي «ياه كليك». ومن المقرر أن تعزز الشراكة هذه البنية التحتية من خلال الحلول والخدمات المتقدمة التي سيتيحها القمر الاصطناعي الجديد «الثريا-4».

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «سبيس 42»: «الشراكة مرحلة جديدة في التزامنا طويل الأمد تجاه أنغولا، بعد سنوات من خدمة شعبها من خلال حلولنا للاتصالات الفضائية، لمسنا اهتماماً حقيقياً بكيفية توظيف تقنيات الفضاء وحلول الذكاء الاصطناعي التي نطورها لإحداث أثر ملموس، سواء في تعزيز الأمن الوطني أو تحسين الحياة اليومية للمجتمع الأنغولي. ويأتي توقيع المذكرة تطوراً طبيعياً لهذه العلاقة المتنامية».