«الشارقة الإسلامي» يُطلق الدُفعة الجديدة من برنامج «روّاد 2025»

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي الدفعة الجديدة من برنامج «روّاد 2025»، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب نخبة من الكفاءات المتميزة في المصرف. ويُعد برنامج «روّاد» إحدى المبادرات الاستراتيجية البارزة للمصرف في مجال التوطين وبناء القدرات الوطنية، حيث يستند إلى منهجية تدريبية متخصصة تشمل التطوير المهني والقيادي.

ونظّم مصرف الشارقة الإسلامي لقاء تعريفياً للمشاركين الجدد في البرنامج، بحضور فضيلة المرزوقي - رئيس الموارد البشرية، والسيد حكم أبو زعرور- الرئيس التنفيذي للعمليات. حيث تضمّن اللقاء عرضاً شاملاً لبرنامج رواد وأهدافه والخطة التدريبية، وتسليط الضوء على الدعم الذي يوفره المصرف لضمان رحلة تطوير متكاملة للمشاركين.

وشهد اللقاء عرض قصة نجاح ملهمة لخريجة برنامج «روّاد 2024» حمدة العوضي، من قسم الإدارة المالية، وشاركت مسيرتها المتميزة في البرنامج وأشادت بالأثر الإيجابي في تطوير مهاراتها وخبرتها، مؤكدة أن البرامج كان بوابة الانطلاق نحو تحقيق طموحاتها في القطاع المصرفي.

أكدت فضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي أن برنامج «روّاد» يعكس التزام المصرف الراسخ بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من التميز في قطاع يشهد تحولات متسارعة، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل محطة نوعية في مسيرة المصرف نحو إعداد جيل من الكفاءات المصرفية.

وأضافت أن البرنامج يأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية، من خلال مجموعة تدريبية تخصصية وإدارية شاملة، بما يضمن بناء كوادر قادرة على الابتكار والمساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها كمركز مالي ومصرفي رائد.