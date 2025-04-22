سيتي ديفلوبرز تطلق مشروع «أغوا ريزيدنسز» في جزر دبي

أطلقت سيتي ديفلوبرز مشروع «أغوا ريزيدنسز»، السكني في جزر دبي، وتُدمج أغوا ريزيدنسز تجارب معيشة من الجيل التالي من خلال أنظمة منازل ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومساعد آلي منزلي مُخصص.

ويضم مشروع «أغوا ريزيدنسز» برجين يوفران شققاً مفروشة بالكامل من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، إضافة إلى شقق بنتهاوس حصرية من أربع غرف نوم.

قال عثمان طارق، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سيتي ديفلوبرز: "لطالما ركزنا على الجودة بدلاً من الكمية. مع أغوا، لا نبني منازل فحسب، بل نُصمم نمط حياة متكامل. هذا مُصمم لمن يُقدّرون التصميم والوظيفة وتجربة معيشة غامرة بخبرةٍ تتجاوز 450 مليون قدم مربعة في مجال التطوير العقاري، تواصل الشركة الارتقاء بمعايير هذا القطاع، مواكبةً رؤية دبي لحياة حضرية عصرية.