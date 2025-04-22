سوق دبي يصعد للجلسة الرابعة بمكاسب 6 مليارات درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.59% أو ما يعادل 30 نقطة، محلّقاً عند 5134.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له في شهر، وتحديداً منذ جلسة 20 مارس الماضي، ليربح السوق نحو 6.13 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 894.5 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 900.65 مليار درهم.

وقاد سهم «الوطنية للتأمينات» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 3.94%، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 195.4 مليون درهم، تعادل نسبة 45% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 434.5 مليون درهم، تلاهما «ديوا» بسيولة 34.85 مليون درهم مرتفعاً 1.13% ليغلق عند 2.68 درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم إعمار للتطوير 3.04%، والإمارات دبي الوطني 1.79%، وسوق دبي المالي 1.5%، وإعمار العقارية 0.82%، ودبي الإسلامي 0.13%، في المقابل، تراجعت أسهم المزايا القابضة 9.34%، والأغذية المتحدة 7.69%، واكتتاب القابضة 3.59%، والفردوس القابضة 3.47%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة الثلاثاء، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 73.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 185.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 112.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9256.62 نقطة متراجعاً 0.17% في الجلسة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 160.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 120.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 94.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أرام 5.93%، وملتيبلاي 4.12%، وإنفيكتوس 3.65%، وسوداتل للاتصالات 3.18%، فيما تراجعت أسهم بنك أم القيوين الوطني 4.44%، والمشاريع الطبية 3.50%، وبالمز الرياضية 3.41%، وبريسايت 3.16%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تخطت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و434.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 456.95 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 31 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.33%، وقطر 0.32%، فيما تراجعت بورصات الكويت 0.34%، ومسقط 0.05%، والبحرين 0.14%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.70%.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.33% ليغلق عند 11586 نقطة، وبتداولات بلغت 5.4 مليارات ريال.

وصعد سهم الأهلي السعودي بنسبة 4% عند 35.25 ريالاً، وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 25.60 ريالاً، و98 ريالاً على التوالي.

وأغلق سهم الدريس عند 135 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2025 بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في المقابل، تراجع سهم أكوا باور، بنسبة 2% عند 318.40 ريالاً.

مصر

واصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية تراجعه بختام جلسة الثالاثاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 30844 نقطة، وأعلنت إدارة البورصة إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة الثلاثاء، وهي: «بريميم هيلثكير جروب، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعربية لاستصلاح الأراضي، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية».

كذلك، أعلنت إدارة البورصة عن شراء شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 400 ألف سهم بقيمة 44 مليون جنيه.