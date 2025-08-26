77.7 % قفزة التجارة بين الإمارات ومصر في النصف الأول



كشفت بيانات حديثة ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإمارات ومصر لتصل إلى 4.8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024 بزيادة 77.7%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات نحو مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة انخفاض بلغت 16.6%.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم صادرات مصر إلى الإمارات خلال النصف الأول من 2025 إلى 3.8 مليارات دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 153.3%.

صادات الإمارات

وحلت واردات مصر من النحاس قائمة الواردات المصرية من الإمارات بقيمة 293 مليون دولار، تلتها لدائن بقيمة 174 مليون دولار، ثم حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 83 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 68 مليون دولار، وأخيراً ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 31 مليون دولار.

صادرات مصر

وتصدرت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة قائمة المجموعة السلعية الأكثر تصديراً من مصر إلى الإمارات خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بقيمة 3.2 مليارات دولار، وفي الترتيب الثاني حلت صادرات مصر من الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 151 مليون دولار.

وفي الترتيب الثالث حلت صادرات مصر من الخضر والفاكهة بقيمة 111 مليون دولار، تلتها في المركز الرابع صادرات السيارات والجرارات بقيمة 33 مليون دولار، ثم محضرات خضر بقيمة 26 مليون دولار.

استثمارات الإمارات

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024، بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات نحو 750.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 مقابل 616.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023-2024، بنسبة ارتفاع قدرها 21.7%.