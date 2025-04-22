بلومبرغ: عقارات دبي الفاخرة تحقق مستوى قياسياً

استمرت طفرة سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال الربع الأول من العام، حيث أدت مشتريات الأثرياء إلى تسجيل مستوى قياسي من مبيعات المنازل التي يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم بيع 111 منزلاً بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 5.7 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لشركة الأبحاث والوساطة العقارية «نايت فرانك». وأضافت الشركة في تقرير، أن هناك 12 صفقة بيع لمنازل تجاوزت قيمة كل منها 25 مليون دولار، خلال الربع الأول.

ويعكس هذا الارتفاع في المبيعات، استمرار الطلب المتزايد على سوق العقارات في دبي، خلال الأشهر التي سبقت الاضطرابات في الأسواق العالمية في أبريل، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية عالمية شاملة.

وقال فيصل دوراني مدير بحوث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»، إن مبيعات الربع الأول تعكس «استمرار إقبال فائقي الثراء من جميع أنحاء العالم، الذين يبحثون عن منازل فاخرة مميزة».

ويرتفع الطلب على العقارات في دبي منذ 2020، إذ جذبت كيفية تعامل الحكومة مع الجائحة وإجراءات التأشيرات المرنة، أعداداً كبيرة من المشترين الأجانب. كما استفاد قطاع العقارات الفاخرة من تدفق المستثمرين الأثرياء على الإمارة، بما في ذلك الفيلات التي تطل واجهتها البحرية على جزر النخيل الاصطناعية.

ظلت جزيرة نخلة جميرا أحد المواقع الأكثر رواجاً في الإمارة، خلال الربع الأول، حيث جرى بيع 34 منزلاً بسعر يتجاوز 10 ملايين دولار، بإجمالي 562.8 مليون دولار، وفق «نايت فرانك».

سوق السندات

من جهة أخرى، تستعد شركتان عقاريتان لدخول أسواق الدين الإسلامي، بهدف الاستفادة من الطلب القوي على العقارات في المدينة، بحسب بلومبرغ.

ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تقوم شركة «شوبا» بتقييم اهتمام المستثمرين في الإمارات ولندن، قبل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار، وقال هؤلاء: إن الشركة ستستخدم على الأرجح عائدات الإصدار لشراء أراضٍ في دبي.

وذكرت المصادر أن شركة «أمنيات» للتطوير العقاري، تدرس أيضاً إصدار صكوك دولارية أولية، في أقرب وقت ممكن، خلال الربع الجاري، لتمويل مشاريع قادمة. وقال متحدث باسم «أمنيات»، إن الشركة تقوم باستمرار بتقييم الفرص الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل.

وتدرس الشركتان إصدار سندات، في وقت هزت فيه التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق العالمية.

واحتلت «شوبا» المرتبة الثالثة، كأكبر مطور عقاري في دبي في السنة المالية 2024، حيث بلغت مبيعاتها العقارية 21 مليار درهم (5.7 مليارات دولار)، وفقاً لعرضها التقديمي للمستثمرين.

وأعلنت «أمنيات»، المختصة في قطاع العقارات الفاخرة للغاية في المدينة، عن مبيعات بقيمة 2.94 مليار درهم العام الماضي. وفي يناير، حصلت الشركة على قرض بقيمة 100 مليون دولار من شركة «نومورا القابضة» لأحد مشاريعها في دبي.