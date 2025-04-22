شركة جلف هاوس تطلق أول مشاريعها السكنية في نخلة جميرا

أعلنت شركة جلف هاوس للتطوير العقاري عن دخولها إلى سوق العقارات الفاخرة المتنامي في دبي، مع الكشف عن رؤية جريئة ستقدمها لتطوير تجارب معيشية مميزة تعيد تعريف الأناقة والرقي في قطاع الوحدات العقارية السكنية.

وستعمل الشركة على تحقيق التميز في مجال الابتكار المعماري، وذلك من خلال تطوير مشاريع عقارية ترتقي بمعايير المعيشة الفاخرة في دبي. كما تخطط الشركة، بالتزامن مع إطلاقها الوشيك لمشروعها الرائد، «أولايا ريزيدنسز» في نخلة جميرا، لإحداث نقلة نوعية في مجال المعيشة الفاخرة في واحدة من أرقى مدن العالم.

وقال مؤسس الشركة المهندس محمد مانع سلطان أبا العلا: «أنا أستثمر في سوق العقارات بدبي منذ زمن طويل، ولذلك فلطالما كان لديّ شغف خاص بهذا السوق، ورغبة في تأسيس شركة عقارية تتجاوز ما هو موجود حالياً، وذلك من خلال تطوير عقارات استثنائية ومميزة. كما أنني أؤمن بأن الفخامة لا تتوقف فقط على الهندسة المعمارية، ولذلك سنقوم بتضمين الخدمة الشخصية في صميم كل ما نقوم به. وسنبذل قصارى جهدنا، بدءاً من أول محادثة مع العميل وحتى التسليم النهائي وما بعد ذلك، لضمان حصول عملائنا على تجربة لا تقتصر على امتلاك منزل، بل حصولهم على أسلوب حياة مصمم خصيصاً لهم».

جدير بالذكر أن المهندس أبا العلا يتمتع بسجل حافل بالإنجازات، منها توليه مناصب قيادية في مشاريع بمليارات الدولارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومشاريع ناجحة في قطاعي الأسمنت والتعدين. وكان في عام 2022، قد نجح في بيع أغلى فيلا في نخلة جميرا مقابل 280 مليون درهم.