طيران الإمارات تمدد شراكتها مع «كوستا كروز» حتى 2027

مددت طيران الإمارات شراكتها مع «كوستا كروز» حتى عام 2027، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رئيس لسياحة الرحلات البحرية.

جاء الإعلان عن تجديد الشراكة خلال معرض برلين للسياحة والسفر الدولي 2025، حيث تستند هذه الخطوة إلى تعاون ناجح استمر لعشرين عاماً، يجمع بين خبرات الناقلة وشركة الرحلات البحرية للارتقاء بتجربة المسافرين، وتعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسة للرحلات البحرية، من خلال توفير تجربة سفر متكاملة وسلسة في الأجواء والبر والبحر.

وستتعاون طيران الإمارات و«كوستا كروز» في جهود تسويقية مشتركة، وتنسيق جداول الرحلات الجوية، بالإضافة إلى تخصيص سعة مقاعد مخصصة لمسافري الرحلات البحرية، عبر ما يعرف بـ «حجوزات الرحلات البحرية»، ما يضمن توافر رحلات مريحة تلبي الطلب من الأسواق الرئيسة، ضمن شبكة طيران الإمارات، حيثما أمكن ذلك.

تجربة استثنائية

ولتقديم تجربة استثنائية في جميع نقاط التفاعل مع العملاء، ستركز الشراكة على تبادل البيانات والرؤى ذات الصلة، لتحسين تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم لركاب الرحلات البحرية، لتسهيل عملية تسجيل الوصول في محطة دبي هاربور للرحلات البحرية، كما ستعمل الأطراف المعنية عن كثب على تحسين حلول النقل بين مطار دبي الدولي ومحطة دبي هاربور للرحلات البحرية.

كما ستبحث طيران الإمارات و«كوستا كروز» أيضاً، فرص توسيع شراكتهما، بما يتضمن مناطق ضمن شبكة «كوستا كروز»، مثل أمريكا الوسطى والجنوبية، والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

وقّع مذكرة التفاهم نبيل سلطان النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، ودانييل كابريلي نائب الرئيس للتسعير وإدارة الإيرادات ومسارات الرحلات والنقل في «كوستا كروز».

بوابة رائدة

وقال عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يعد التزام «كوستا كروز» تجاه دبي، دليلاً على رؤيتنا المشتركة لتعزيز مكانتها كبوابة رائدة للرحلات البحرية الشتوية. وبالنسبة لطيران الإمارات، فإن قطاع المسافرين عبر الرحلات البحرية، يقدم إمكانات نمو هائلة، بالإضافة إلى تحقيق تأثيرات مضاعفة كبيرة لاقتصاد دبي. وسنعمل عن كثب مع جميع المعنيين في منظومة السياحة، بما في ذلك كوستا كروز، لدعم تحسين البنية التحتية بسرعة، ما يتيح الوصول السلس بين مناطق الترفيه والمعالم السياحية في دبي وميناء دبي هاربور، بهدف الاستمرار في تعزيز جاذبية المدينة لضيوف قطاع الرحلات البحرية».

وتعمل كوستا كروز في ميناء دبي هاربور منذ عام 2006، وفي شتاء 2025 / 2026 المقبل، ستقوم بنقل سفينتها الرائدة «كوستا توسكاني» إلى دبي.

تجارب استثنائية

وقال دانييل كابريلي: «يؤكد تجديد الشراكة مع طيران الإمارات، على الأهمية الاستراتيجية لدبي ومنطقة الإمارات في عروض عطلات كوستا. واليوم، نحتفل بمواصلة تعاوننا في المبادرات التسويقية، والتنسيقات التشغيلية، والتخطيط الاستراتيجي، بهدف تعزيز الاتصال، وضمان رحلة سلسة لضيوفنا في الرحلات البحرية. هذه الشراكة تبرز التزامنا بتقديم تجارب سفر استثنائية وسلسة لضيوفنا، ومع طيران الإمارات، نتطلع إلى تقديم خدمة لا مثيل لها، وذكريات لا تُنسى».

وتعد دبي رائدة في تطوير نظام سفر متكامل، يقدم تجارب سلسة لركاب الرحلات البحرية، بدءاً من تسهيل إجراءات التأشيرات، وصولاً إلى المرافق المتطورة في ميناء دبي هاربور. وتتيح مكاتب إنجاز إجراءات السفر التابعة لطيران الإمارات، التي تحتوي على 12 كاونتراً في ميناء دبي هاربور، للمسافرين بعد مغادرة سفنهم السياحية، تسجيل أمتعتهم، والحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلة، لتمكينهم من استكشاف دبي بسهولة، وبدون حقائبهم، قبل التوجه مباشرة إلى المطار لرحلتهم الجوية.