«سلطة أبوظبي العالمي» تغرم «هاف مون إنفستمنتس ليمتد» و3 من مديريها التنفيذيين

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن فرض غرامات مالية على شركة «هاف مون إنفستمنتس ليمتد» و3 من مديريها التنفيذيين، نتيجة عدم التزامهم بالمتطلبات القانونية الخاصة بتقديم الحسابات والتقارير قبل انتهاء الفترة النظامية المخصصة للتقديم.

ولم تلتزم الشركة و3 من مديريها التنفيذيين، وهم شوكت مراد، وزيا مراد، ومانويل ماتيوس، بمتطلبات تقديم الحسابات والتقارير المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ضمن الفترة النظامية المحددة وعليه، فرضت السلطة غرامات مالية بلغ مجموعها 37.500 دولار، تشمل 7.500 دولار على الشركة و10.000 دولار على شوكت مراد و10.000 دولار على زيا مراد و10.000 دولار على مانويل ماتيوس.

وتقع مسؤولية تقديم الحسابات والتقارير السنوية على عاتق مديري معظم الكيانات المرخصة في أبوظبي العالمي (ADGM) نيابة عن شركاتهم، وبالتالي تتوقع السلطة من جميع الكيانات ومديري الشركات الالتزام التام بهذه المتطلبات والمساهمة في تعزيز بيئة الامتثال المستمر للوائح التنظيمية.

وأضافت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: إن هذه المخالفات متكررة، حيث سبق للسلطة أن فرضت غرامات مالية مماثلة في مارس 2023 ضد شركة «هاف مون إنفستمنتس ليمتد» ومديريها عن المخالفات نفسها المتعلقة بالسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.

ويأتي الإجراء في إطار التزام سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) بتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالحسابات، بما في ذلك متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وصرحت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): بأن تقديم تقارير الشركات بشكل دقيق وفي الوقت المحدد، يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز نزاهة السوق. ويتعين على مديري الشركات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتهم في تقديم الحسابات والتقارير خلال المهلة المحددة. وستواصل سلطة التسجيل اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتعزيز هذا الالتزام، وترسيخ مبدأ المساءلة ونزاهة البيئة التنظيمية.