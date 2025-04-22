"Traze" تحصل على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات

أعلنت شركة "Traze"، العالمية العاملة في تقديم حلول التداول عبر الإنترنت، عن حصولها على ترخيص الفئة الأولى المرموق من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات.

واعتبرت الشركة هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتها نحو توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية وسهولة الوصول إلى أسواق المال العالمية. مؤكدة أن ذلك يجسد التزامها الراسخ بضرورة تمكين المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُتيح ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع لشركة Traze تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية؛ ويُرسّخ هذا الترخيص مكانة Traze كشريك موثوق به للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا الإطار، تبرز دبي كمركز مالي عالمي متقدّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تتمتع به من بيئة استثمارية معفاة من الضرائب، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب إطار تنظيمي متكامل يواكب أعلى المعايير الدولية، وتُشكل هذه المزايا مجتمعة عامل جذب رئيسي لشركات الخدمات المالية، ما يجعل من دبي موقعًا مثاليًا لتعزيز النمو، ودفع عجلة الابتكار، واستقطاب الاستثمارات.

وخلال احتفاله بهذا الإنجاز برفقة فريق Traze في مقر الشركة الرئيسي في برج بوليفارد بلازا 1، داون تاون دبي؛ صرّح إركين كامران، الرئيس التنفيذي لشركة Traze، بقوله: "إن حصولنا على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع؛ يُجسّد التزامنا العميق ببناء منظومة تداول تقوم على أسس الثقة والشفافية والابتكار". وتابع بقوله "ويمثل هذا الإنجاز التنظيمي محطة فارقة، تتيح لنا مواصلة مهمتنا في تبسيط عملية الاستثمار، وتزويد المتداولين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح".

وبفضل هذا الترخيص، تُواصل Traze تعزيز مكانتها كعلامة تجارية موثوقة في عالم التداول، وتعتزم الشركة توسيع نطاق عروضها في المنطقة، بما يضمن تمكين المتداولين من جميع المستويات من الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة تعزز تجربتهم الاستثمارية. كما تعتمد استراتيجية التميّز الناجحة لدى الشركة على تركيزها المستمر على تبسيط تجربة التداول، من خلال تقديم أدوات تداول تتسم بالسهولة وموارد تعليمية شاملة.

من جانبه، صرح أسامة الصيفي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Traze بقوله: "بالطبع، يمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة شركة Traze، ويُعد خطوة مهمة للمتداولين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع بقوله "بفضل حصولنا على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع، أصبحنا في موقع استثنائي يتيح لنا تقديم بيئة تداول تتسم بأعلى درجات الأمان والشفافية، وتتماشى مع أرقى المعايير التنظيمية المعتمدة. نحن ملتزمون، بمرافقة المتداولين في جميع مراحل رحلتهم الاستثمارية، من خلال تقديم دعم احترافي يُمكّنهم من بناء محافظ استثمارية مصممة خصيصًا لتناسب تطلعاتهم بثقة تامة".

ويمثل الحصول على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) شهادة بارزة على التزام شركة Traze المستمر بتعزيز الامتثال التنظيمي وحماية مصالح المستثمرين، إلى جانب سعيها لبناء مجتمع تداول يتمتع بالديناميكية والشمولية. وفي إطار توسعها الاستراتيجي، تواصل شركة Traze التزامها بتقديم مستوى لا مثيل له من الشفافية والثقة في عالم التداول عبر الإنترنت. وفي إطار استراتيجيتها التوسعية ورؤيتها لتعزيز مكانتها في أسواق المنطقة، تشارك شركة Traze للمرة الأولى كراعٍ من الدرجة الأولى في معرض المال أبوظبي 2025؛ حيث تستعد للمشاركة كراعٍ من الدرجة الأولى، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها الإقليمي والتواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين وقطاع الأعمال في المنطقة.

وستقوم الشركة خلال فعاليات المعرض، المقررة في 23 و24 أبريل المقبل، بعرض أحدث الابتكارات التقنية على منصتها للتداول. وتأتي هذه المشاركة في سياق التزام Traze المستمر بتوسيع أعمالها، مع الحرص على تقديم تجربة تداول ترتكز على الشفافية والثقة العالية.