جدول فعاليات دبي يكشف عن باقة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والرياضية لشهر سبتمبر

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة من التجارب المذهلة خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي تتنوع بين الفعاليات الترفيهية والأحداث والبطولات الرياضية العالمية، مثل تجربة ميسي، وأول جولة من تحدي سبينس دبي 92 بيلد أب للدراجات الهوائية، إضافة إلى العروض الثقافية والمسرحية والحفلات الموسيقية عالمية المستوى، وكذلك استعراضات الباليه الرائعة، والفعاليات العائلية، مثل «ديزني على الجليد: في قلب السحر»، لتمنح ضيوف الإمارة وسكانها أجواء حيوية وممتعة تلبي مختلف الأذواق والتطلعات.

الرياضة

تجربة ميسي

التاريخ: حتى 31 ديسمبر

الموقع: دبي فستيفال سيتي مول

التفاصيل: تستمر تجربة ميسي التفاعلية في دبي فستيفال سيتي مول، حيث تروي مسيرة الأسطورة ليونيل ميسي، كابتن المنتخب الأرجنتيني الحائز على كأس العالم. وتتيح التجربة للزوار استكشاف أهم محطات حياته، انطلاقاً من بداياته في مدينة روزاريو وحتى وصوله إلى القمة العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية والقصص المشوقة واللحظات الملهمة موزعة على تسع مناطق.

عالم دبي للرياضة

التاريخ: حتى 2 سبتمبر

الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

التفاصيل: يستضيف مركز دبي التجاري العالمي هذا الصيف الدورة الـ 16 من عالم دبي للرياضة، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة الرياضية الشهيرة، بما يشمل كرة القدم، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة الريشة، والتنس. وتقام الأنشطة في قاعات زعبيل المكيفة 3 و4 و5 و6، وهي تناسب مختلف الاهتمامات ومستويات المهارة.

تحدي سبينس دبي 92 بيلد أب للدراجات الهوائية الجولة الأولى

التاريخ: 28 سبتمبر

الموقع: مسار القدرة للدراجات الهوائية

التفاصيل: يعود تحدي سباق الدراجات الهوائية المحبوب إلى دبي بأجواء مليئة بالمرح والإثارة، حيث يتيح لعشاق الدراجات المشاركة في أربع جولات تمهيدية قبل الوصول إلى المرحلة النهائية، لاختبار قدرتهم على التحمل وصقل مهاراتهم. يستقبل السباق المشاركين من سن 16 عاماً فما فوق ضمن فئتي الصغار والكبار.

نادي دبي لكرة السلة

التاريخ: ابتداءً من 30 سبتمبر وحتى 17 أبريل

الموقع: كوكا كولا أرينا

التفاصيل: ينطلق موسم كرة السلة الجديد 2025-2026 ليمنح عشاق اللعبة أجواءً حماسية ومباريات مشوقة، حيث يخوض فريق نادي دبي لكرة السلة منافسات قوية أمام نخبة من أبرز الأندية العالمية من دوري اليوروليغ والدوري الأدرياتيكي، بما في ذلك ريال مدريد، وموناكو، وباريس باسكيتبول، وبارتيزان، ممثلاً أول فريق كرة سلة محترف في دبي.

الفعاليات الترفيهية الحية

حفل فرقة «كوستكون»

التاريخ: 5 سبتمبر

الموقع: كوكا كولا أرينا

التفاصيل: تقدم فرقة «كوستكون» حفلاً مباشراً يتيح للحضور استذكار أجمل الألحان والأصوات من مسلسلاتهم الكورية المفضلة، ويطل على خشبة المسرح 6 من أشهر نجوم الموسيقى التصويرية الكورية، بمن فيهم لين وكيم بوم سو. يندرج هذا الحفل ضمن جولة آسيوية للفرقة، تشمل 5 مدن، ويشكل احتفالية خاصة بالثقافة الشعبية الكورية وأعمالها الدرامية الشهيرة في قلب دبي.

عرض باليه الجميلة النائمة النابض بالحيوية والأضواء

التاريخ: 5 سبتمبر

الموقع: جميرا زعبيل سراي

التفاصيل: يتناول العرض قصة الجميلة النائمة الكلاسيكية بأسلوب جديد، حيث يجمع بين الباليه الكلاسيكي والتأثيرات التقنية العصرية ليمنح الجمهور أجواء ساحرة. ويشارك في العرض مجموعة من الراقصين المحليين بأزياء تتوهج في الظلام، بما يبهر الحضور بالأداء الراقص وعرض الأضواء الآسر.

هيثم يوسف في حفلٍ مباشر

التاريخ: 5 سبتمبر

الموقع: دبي أوبرا

التفاصيل: يحيي الفنان هيثم يوسف، الشهير بلقب «أمير الحب»، حفلاً مباشراً حافلاً بالأعمال الغنائية الرومانسية التي تحمل الجمهور إلى الزمن الجميل. ويؤدي الفنان العراقي الآشوري على المسرح مجموعة من أشهر أغنياته على مدار 30 عاماً، ومن بينها ما أصالحك، وأحباب الروح.

«ياساس ذا مينتالست» في عرضٍ مباشر

التاريخ: 5 سبتمبر

الموقع: ذا جانكشن، السركال أفنيو

التفاصيل: يجسد العرض رحلة إلى عالم مليء بالغموض والمؤثرات الذهنية، يجمع بين الإدراك والواقع والخيال مع نجم ألعاب الخفة السريلانكي «ياساس غوناراتني». ويقدم الفنان عرضاً آسراً يقوم خلاله بمحاولة قراءة أفكار الحضور وطرح توقعات مستقبلية بطريقةٍ مذهلة.

هبة طوجي وأسامة الرحباني في حفلٍ مباشر

التاريخ: 6 سبتمبر

الموقع: دبي أوبرا

التفاصيل: يستضيف مسرح دبي أوبرا أمسية غنائية مبهرة تحييها المغنية اللبنانية المتألقة هبة طوجي. يشارك في هذا الحفل الفنانان سيمون عبيد وإيلي خياط، إلى جانب فرقة موسيقية من 100 عازف، بمن فيهم موسيقيون من أوركسترا راديو كييف السيمفونية. يتولى الفنان أسامة الرحباني الإخراج الموسيقي لهذا الحفل، المؤلف من فصلين، ليحتفي بإرث الأخوين الرحباني ومساهماتهما في الموسيقى العربية من خلال المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية والوطنية والرومانسية.

باليه برشلونة فلامنكو: كارمن

التاريخ: 6 و7 سبتمبر

الموقع: جميرا زعبيل سراي

التفاصيل: تعيد فرقة باليه برشلونة فلامنكو الشهيرة تقديم التحفة الفنية «كارمن»، في عرض يجمع بين روح الفلامنكو النابضة بالحياة وموسيقى جورج بيزيه الخالدة. وتحت إشراف مصمم الرقصات ديفيد غوتيريز ولمساته الفنية، يقدم العرض تجربة فريدة، حيث تتلاقى العاطفة الصادقة مع الحركة المعاصرة والسرد المؤثر، مقدماً تصوراً جديداً لأحد أهم الأعمال الموسيقية بأسلوب يلائم القرن الحادي والعشرين.

«أي بي ديلون» في حفلٍ مباشر

التاريخ: 7 سبتمبر

الموقع: كوكا كولا أرينا

التفاصيل: يعود مغني الراب البنجابي الشهير إلى دبي مجدداً ليقدم مجموعة من أشهر أغنياته في موسيقى التراب والهيب هوب والآر أند بي، بما فيها أغنيتاه الشهيرتان براون موند وإكسكيوز.

حفل «مايكل فور إيفر» مع «رودريغو تيزر»

التاريخ: 7 سبتمبر

الموقع: دبي أوبرا

التفاصيل: يحتفي رودريغو تيزر بإرث أسطورة البوب مايكل جاكسون في حفلٍ فني تكريمي، يتضمن أداء مجموعة من أشهر أعمال نجم البوب العالمي الراحل مثل Billie Jean وThriller. يشارك في إخراج هذا العرض الموسيقي الراقص لافيل سميث جونيور، رفيق جاكسون ومصمم رقصاته المخضرم، ليقدم تيزر رقصاتٍ رائعة مع أزياءٍ مبهرة تتكامل مع أدائه المباشر وموهبته الملفتة في تجسيد حيوية وطاقة وفرادة العروض الأسطورية للنجم الراحل.

حفل سونيدي تشوهان

التاريخ: 13 سبتمبر

الموقع: كوكا كولا أرينا

التفاصيل: يشكل هذا الحفل في دبي فرصة استثنائية للمعجبين بفن نجمة بوليوود سونيدي تشوهان، حيث تؤدي مجموعة من أغنياتها الشهيرة، مثل Sheila Ki Jawani وKamli. تمتلك تشوهان مسيرة فنية تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وتنتظر محبي صوتها المميز وحضورها المسرحي الفريد في هذه الأمسية الموسيقية الآسرة.

حفل ديونيلا ضمن جولته العالمية

التاريخ: 14 سبتمبر

الموقع: كوكا كولا أرينا

التفاصيل: يحضر نجم الآر آند بي الفلبيني ديونيلا إلى دبي ليحيي حفلاً مباشراً يقدم فيه باقة من أشهر أغنياته، مثل Marilag وOKSIHINA، خلال جولته العالمية التي تحمل عنوان ذا غريس. ويشارك في هذا الحفل الفنان جاي-آر، الملقب بملك الآر آند بي في الفلبين، ما يمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بالإيقاعات المفعمة بالطاقة في تجربة موسيقية مدهشة.

حفل غي مانوكيان

التاريخ: 14 سبتمبر

الموقع: دبي أوبرا

التفاصيل: يعود الموسيقي اللبناني - الأرمني وعازف البيانو المبدع غي مانوكيان إلى دبي أوبرا، ليقدم مجموعة من أعماله الجديدة، بالإضافة إلى أدائه المقطوعات الكلاسيكية التي اشتهر بها. ومع مسيرة حافلة وسبعة ألبومات ناجحة، يشتهر مانوكيان على مستوى المنطقة بدمج الألحان التقليدية ومن ثم توزيعها موسيقياً بأسلوب مبتكر يأسر الجمهور حول العالم.

عرض أوبرا لا بوهيم

التاريخ: 18-20 سبتمبر

الموقع: دبي أوبرا

التفاصيل: يستضيف مسرح دبي أوبرا العمل الموسيقي الرائع والأسطوري لا بوهيم، للمؤلف الموسيقي جياكوم بوتشيني. حيث تؤدي أوركسترا الأوبرا المجرية الوطنية هذا العمل الموسيقى التاريخي الذي يروي قصة الحب المؤثرة بين رودولفو وميمي في باريس خلال القرن التاسع عشر، ويجمع بين الأداء الغنائي البديع وأجواء الأوبرا الفريدة.

عروض ديزني على الجليد - في قلب السحر

التاريخ: 18-28 سبتمبر

الموقع: كوكا كولا أرينا

التفاصيل: يأخذ عرض ديزني على الجليد – في قلب السحر رواد كوكا كولا أرينا إلى عالم ساحر يجمع بين الحكايات الخيالية والأجواء الموسيقية وعروض التزلج المبهرة. ويضم العرض المناسب لجميع أفراد العائلة شخصيات محبوبة من قصص «الجميلة والوحش»، و«موانا»، و«كوكو»، و«فروزن»، و«تانغلد»، في مغامرة عائلية تحتفي بالشجاعة والحب والأحلام.

كوكو مكمك في عرض بيغ تايم

التاريخ: 19 سبتمبر

الموقع: مسرح زعبيل

التفاصيل: تقدم نجمة الكوميديا اللبنانية كوكو مكمك في دبي عرضها الفردي الشهير بيج تايم. ويتيح العرض للجمهور الاستمتاع بروح الفكاهة التي تتحلى بها كوكو وسرعة بديهتها وأفكارها المبتكرة والجريئة، حيث تسلط الضوء على التناقضات في التجارب الحياتية بين الثقافتين الفرنسية واللبنانية بأسلوب تمتزج فيه المواقف المضحكة بالرؤية الثاقبة.

احتفال نافراتري مع فالغوني باثاك 2025

التاريخ: 20 سبتمبر

الموقع: مدرج حديقة زعبيل

التفاصيل: تحتفل هذه الفعالية بتجمع العائلة والأصدقاء في جو من الفرح والبهجة، حيث يتألق الجميع بأروع الأزياء التقليدية، وتنساب أجواء الرقص والاحتفال مع حركة عصي الدانديا، بينما يصعد صوت فالجوني باتاك إلى المسرح ليملأ الأجواء بألحانه الفريدة التي تأسر الأذان.

السيمفونية الخامسة لبيتهوفن

التاريخ: 21 سبتمبر

الموقع: دبي أوبرا

التفاصيل: تقدم أوركسترا الأوبرا المجرية الوطنية أمسية موسيقية استثنائية في دبي، تؤدي خلالها اثنين من أروع أعمال بيتهوفن، وهما السيمفونية الخامسة وكونشيرتو البيانو الخامس «الإمبراطور»، في رحلة موسيقية تجمع بين الإبداع الموسيقي والعواطف القوية.

عرض باليه بحيرة البجع

التاريخ: 25-28 سبتمبر

الموقع: دبي أوبرا

التفاصيل: تقدم فرقة الباليه الوطنية المجرية رائعة تشايكوفسكي «بحيرة البجع» في دبي أوبرا، في تجربة فنية حافلة بالجمال والرقي والعمق العاطفي. وبعد عرض ناجح بيعت جميع تذاكره خلال عام 2023، يعود العرض إلى دبي مجدداً ليأسر الجمهور بقصة الأمير سيغفريد والأميرة أوديت التي تتحول إلى بجعة.

مهرجان منتصف الخريف: أوقات لا تنسى

التاريخ: 26 سبتمبر

الموقع: جميرا زعبيل سراي

التفاصيل: تحتفل الفعالية بأحد أشهر المهرجانات الصينية من خلال تجربة غامرة على مدى 80 دقيقة بمشاركة 25 فناناً عالمياً، حيث تجمع بين الفنون البهلوانية الصينية التقليدية العريقة والأداء المعاصر، بما في ذلك القفزات الهوائية وعروض التوازن المذهلة.

نجوى كرم في حفل مباشر

التاريخ: 30 سبتمبر

الموقع: دبي أوبرا

التفاصيل: تطل شمس الأغنية العربية نجوى كرم على جمهورها خلال حفل مباشر في دبي أوبرا، لتقدم أمسية راقية مع مجموعة من الأغاني الناجحة مثل «ما حدا لحدا»، و«خيروني»، و«حبك وجع».